HSVP opera com 150% de ocupação e restringe atendimentos de emergência

Instituição deixou de atender casos considerados não graves. Ana Paula Koenemann / Comunicação HSVP

A emergência do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) em Passo Fundo, no norte do Estado, opera com restrições por conta de superlotação. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (20), a instituição informa que deixou de atender casos considerados não graves. O serviço opera com 150% de ocupação.

Enquanto o setor estiver operando acima da sua capacidade, a Emergência receberá somente pacientes que chegarem de ambulância, já com pré-atendimento realizado.

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Pacientes de outros municípios serão direcionados pelo Samu Estadual e pela Central de Regulação Estadual para outras instituições de saúde. Já a população local deve procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Hospital Municipal.