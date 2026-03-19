HSVP opera com 150% de ocupação e restringe atendimentos de emergência

A emergência do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) em Passo Fundo, no norte do Estado, opera com restrições por conta de superlotação. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (20), a instituição informa que deixou de atender casos considerados não graves. O serviço opera com 150% de ocupação.
Enquanto o setor estiver operando acima da sua capacidade, a Emergência receberá somente pacientes que chegarem de ambulância, já com pré-atendimento realizado.
Pacientes de outros municípios serão direcionados pelo Samu Estadual e pela Central de Regulação Estadual para outras instituições de saúde. Já a população local deve procurar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Hospital Municipal.
O HSVP informa ainda que todos os recursos humanos e materiais disponíveis estão mobilizados para o cuidado dos pacientes que já se encontram na Emergência e que são considerados prioritários em razão da gravidade clínica. A situação deve seguir até que a ocupação do hospital se normalize.