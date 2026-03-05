Hospital Santa Terezinha inaugura UTI Pediátrica e apresenta reforma da UTI Neonatal em Erechim

UTI Neonatal conta com 10 leitos. Reprodução RBS TV / Divulgação

O Hospital Santa Terezinha de Erechim vai inaugurar uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, primeira estrutura do tipo no extremo norte do RS. Além disso, a UTI Neonatal passou por reforma e mudança de localização dentro do hospital. Ambos os espaços serão entregues à comunidade nesta sexta-feira (6).

A UTI Neonatal, destinada ao atendimento de recém-nascidos de zero a 28 dias que necessitam de monitoramento e suporte ao desenvolvimento, terá 10 leitos já existentes realocados para uma sala com novos equipamentos. A unidade está pronta para iniciar as operações.

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Já a UTI Pediátrica é um novo serviço no hospital. Também equipada com aparelhos novos, contará com 10 leitos em boxes individualizados para pacientes de até 12 anos. A estrutura física está concluída, mas o início do funcionamento depende da contratação da equipe médica, atualmente em fase de licitação.

UTI Pediátrica é um novo serviço no hospital. Reprodução RBS TV / Divulgação

O diretor executivo do hospital, Rafael Ayub, explicou o andamento do processo:

— O processo licitatório respeita seus ritos, como foram quatro empresas classificadas. A primeira teve prazo para apresentar, a equipe não apresentou, passa o prazo para a segunda. A gente entende que, se a segunda apresentar dentro de 15 dias, podemos ter uma novidade.

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Todos os leitos funcionarão sob regulação do Estado.