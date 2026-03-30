Hemocentro de Passo Fundo inaugura unidade de coleta de sangue em Tapejara

Hemotap funciona junto ao posto de saúde. Eduardo Canali / Prefeitura de Tapejara

O Hemocentro Regional Passo Fundo (Hemopasso) inaugurou nesta segunda-feira (30) um novo centro de coleta de sangue. O município de Tapejara agora passa a integrar a rede de apoio no norte do RS com o Hemotap.

A unidade é a terceira do Estado e tem o objetivo de descentralizar o serviço de doação de sangue. As outras duas redes estão instaladas em Frederico Westphalen e em Lagoa Vermelha.

Conforme a instituição, a criação das redes representa um avanço importante na hemoterapia, permitindo que mais pessoas possam contribuir regularmente sem a necessidade de deslocamentos para grandes centros.

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Ainda para o ano de 2026 estão previstas a instalação das redes de apoio em Carazinho, Serafina Corrêa e Soledade.

Hemopasso completa 30 anos

Criado em 1996, o Hemopasso é referência na Região Norte em coleta e abastecimento de sangue para procedimentos de urgência, cirurgias e tratamentos diversos.

Unidade é referência na Região Norte. Eduarda Costa / Agencia RBS

A unidade atende 150 municípios e 47 hospitais na região, o que torna alta a demanda pelo serviço. Assim, as redes de apoio descentralizadas ajudam a garantir os estoques.

O atendimento também deve passar por melhoria a partir da implantação do sistema Hemote Plus, tecnologia que otimiza o atendimento aos doadores ao centralizar todas as etapas do ciclo de sangue da instituição.

Como doar

Rede de Apoio de Tapejara

As coletas serão quinzenais, nas segundas-feiras, das 8h30 às 14h30min. A próxima atividade será no no dia 13 de abril. O centro fica na Rua João Manoel Bernardes, 582, Bairro Nazaré.

Hemocentro Regional de Passo Fundo