Saúde

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Hemocentro de Passo Fundo inaugura unidade de coleta de sangue em Tapejara

Atendimentos serão quinzenais em unidade que começou a funcionar nesta segunda, no bairro Nazaré. Objetivo é ampliar rede e descentralizar doações

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