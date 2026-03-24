De Passo Fundo para o Brasil: ONG gaúcha lidera fortalecimento do SUS em projeto nacional

Centro de Educação e Assessoramento Popular existe há quase 40 anos. CEAP / Divulgação

Sediado em Passo Fundo, no norte do Estado, o Centro de Educação e Assessoramento Popular (CEAP) se consolidou como uma peça estratégica na qualificação da saúde pública brasileira. Como parceiro executor do Projeto PARTICIPA+, iniciativa promovida pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), a organização celebra dez anos levando a metodologia da Educação Popular para todas as regiões do país.

Fundado em 1987, o CEAP é uma organização não governamental sem fins lucrativos voltada à formação de sujeitos sociais. Desde 2016, a entidade do interior gaúcho é responsável pela construção metodológica e implementação das ações do PARTICIPA+, focando na formação de conselheiros de saúde e lideranças de movimentos sociais para fortalecer o controle social, um dos pilares fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS).

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Para Henrique Kujawa, diretor-geral do CEAP e educador popular, a marca de uma década de projeto evidencia a capacidade técnica da instituição.

— É muito significativo que uma entidade do interior do Rio Grande do Sul esteja contribuindo diretamente para fortalecer o controle social do SUS em todo o Brasil — destaca.

No último ano, o projeto chegou a 1.207 municípios, o equivalente a mais de 21% das cidades brasileiras. Mais de 3,8 mil participantes concluíram a carga horária necessária para se tornarem multiplicadores em seus territórios.

Para 2026, estão previstas 110 oficinas e 100 rodas de conversa presenciais e virtuais em diferentes regiões. A execução conta ainda com o apoio técnico da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e parcerias com conselhos estaduais e fóruns de direitos humanos.

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Atuação na comunidade

Embora tenha projeção nacional, o CEAP mantém um vínculo estreito com suas raízes. Em 2025, a entidade promoveu em Passo Fundo o Curso de Formação para Lideranças Sociais.