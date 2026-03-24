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De Passo Fundo para o Brasil: ONG gaúcha lidera fortalecimento do SUS em projeto nacional

CEAP completa uma década no PARTICIPA+, iniciativa do Conselho Nacional de Saúde. Atividades qualificam lideranças e já atingiram 21% dos municípios do país

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