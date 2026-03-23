Saúde

Norte do RS
Notícia

Crise financeira leva à renúncia coletiva da diretoria do hospital de Frederico Westphalen

Prefeitura decretou intervenção administrativa de seis meses no único hospital do município. Atendimentos não devem ser afetados

Kimberlly Kappenberg

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