Crise financeira leva à renúncia coletiva da diretoria do hospital de Frederico Westphalen

Hospital Divina Providência é o único de Frederico Westphalen. Comunicação / Hospital Divina Providência

A saúde pública de Frederico Westphalen passa por um momento de transição após a renúncia coletiva da diretoria do Hospital Divina Providência (HDP), o único do município do norte gaúcho. Em resposta, a prefeitura decretou intervenção administrativa para garantir a continuidade dos serviços essenciais à população.

Motivada pela crise financeira da instituição, a decisão da diretoria foi tomada em uma reunião extraordinária na última sexta-feira (20). Segundo a ata de renúncia, o hospital enfrenta dificuldades no fluxo de caixa há anos, além do acúmulo de obrigações e incertezas quanto à viabilidade futura dos atendimentos.

Em nota oficial, a diretoria afirmou que o afastamento é um "ato de prudência", visando permitir uma reorganização técnica e financeira mais ampla e coerente com a realidade enfrentada. A diretoria ressaltou que a medida foi alinhada com órgãos competentes, como o Ministério Público, para buscar soluções para a sustentabilidade do hospital.

Intervenção por seis meses

A partir da renúncia, o prefeito Orlando Girardi (PP) publicou um decreto determinando a intervenção no HDP pelo prazo de seis meses. A atual diretora da instituição, Lisete Cristina Bison, foi nomeada como interventora para assegurar que a gestão e os atendimentos não sofram interrupções.

A decisão foi tomada após reunião com o Ministério Público, a 2ª Coordenadoria Regional de Saúde e equipes jurídicas. O objetivo central, segundo o prefeito, é proteger os funcionários e evitar prejuízos à assistência em saúde em meio à crise instalada.

A Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen também se manifestou nesta segunda-feira (23). O Legislativo vai colaborar nas decisões conjuntas necessárias para enfrentar a crise e enfatizou que o momento exige "equilíbrio, seriedade e responsabilidade" das instituições públicas.

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A administração municipal e a diretoria renunciante asseguram que os atendimentos no hospital seguem normalmente. A população também foi orientada a buscar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em casos de urgência, como alternativa de assistência.

Nota da diretoria

"À comunidade,

Dirigimo-nos a todos com transparência, respeito e senso de responsabilidade para reafirmar nosso compromisso inabalável com o hospital e, principalmente, com cada cidadão que depende de seus serviços.

Ao longo do tempo, o hospital tem desempenhado um papel essencial no cuidado com a saúde da nossa comunidade. Esse compromisso permanece firme. No entanto, também é de conhecimento público que a instituição enfrenta uma situação financeira extremamente delicada, construída ao longo dos anos, e que exige medidas estruturais e efetivas para sua superação.

Diante deste cenário, e após diálogo e alinhamento com os órgãos competentes, em especial com o Ministério Público, a Diretoria compreende que, neste momento, a medida mais responsável é permitir e viabilizar uma intervenção institucional, capaz de promover uma reorganização administrativa e financeira mais ampla, técnica e coerente com a realidade enfrentada.

Essa decisão não representa um afastamento de responsabilidades, mas sim um ato de prudência e compromisso com a continuidade dos serviços prestados. Entendemos que, por meio dessa medida, será possível criar as condições necessárias para a construção de soluções mais consistentes, inclusive no que se refere à abertura de negociações indispensáveis para a sustentabilidade do hospital.

Reafirmamos que esta decisão foi tomada com serenidade, responsabilidade e, acima de tudo, pensando no melhor para o hospital, seus colaboradores e toda a comunidade.

Seguimos acreditando na importância do Hospital Divina Providência e confiamos que, com essa iniciativa, será possível construir um novo caminho, com maior segurança, organização e capacidade de resposta às demandas da população.

Ainda, reiteramos que essa decisão não afeta o serviço hospitalar, que segue com o atendimento normalizado.

Agradecemos profundamente a todos os colaboradores, profissionais de saúde, parceiros e à comunidade pelo apoio, dedicação e confiança ao longo dessa jornada.

Contamos com a compreensão, o apoio e a colaboração de todos neste momento de transição.

Juntos, podemos fortalecer ainda mais essa instituição tão essencial.

Seguimos firmes no propósito de cuidar das pessoas.