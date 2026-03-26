Com mais de 13 mil atendimentos, Ambulatório da UPF reforça atenção especializada 

Serviço faz o atendimento secundário dentro do sistema público de saúde. David Pereiras / stock.adobe.com

O Ambulatório da Escola de Medicina da Universidade de Passo Fundo (UPF) registrou mais de 13 mil atendimentos no último ano. O serviço contempla mais de 20 áreas médicas.

Com mais de três décadas de atuação, inclui especialidades como Cardiologia, Pediatria, Ginecologia, Oncologia, Dermatologia, Ortopedia e Psiquiatria, além de atendimentos em dor paliativa e vascular pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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Para receber os atendimentos no ambulatório, o cidadão deve seguir o fluxo da rede pública de saúde. Por se tratar de um atendimento secundário (especializado), o caminho obrigatório é:

Unidade Básica de Saúde (UBS): o paciente deve primeiro buscar atendimento no posto de saúde de seu bairro; Encaminhamento: caso o médico da UBS identifique a necessidade de um especialista, ele fará o encaminhamento oficial; Agendamento: a marcação da consulta no ambulatório não é feita diretamente no local, mas sim pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme a prioridade e necessidade de cada caso.