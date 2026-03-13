Saúde

Dia Mundial do Sono
Notícia

Cerca de 20% dos adultos dormem menos de seis horas por noite; especialista dá dicas na Semana do Sono

Data é lembrada nesta sexta-feira (13) e busca conscientizar sobre a importância do sono para a saúde. Passo Fundo terá programação ao longo dos próximos dias

Heloisa Gamero

Repórter

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