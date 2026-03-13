Cerca de 20% dos adultos dormem menos de seis horas por noite; especialista dá dicas na Semana do Sono

32% de brasileiros sofrem com sintomas de insônia. Gorodenkoff / stock.adobe.com

Cerca de 20% dos adultos brasileiros dormem menos de seis horas por noite e outros 32% sofrem com sintomas de insônia. Os dados do Ministério da Saúde acendem alerta para o Dia Mundial do Sono, lembrado nesta sexta-feira (13).

Em Passo Fundo e região, especialistas aproveitam a data para reforçar que o descanso não é apenas um intervalo na rotina, mas o período em que o cérebro consolida a memória e organiza as informações do dia. Em Passo Fundo, a Semana do Sono começa nesta sexta e vai até a próxima terça (17).

Para entender os riscos de uma noite mal dormida, o otorrinolaringologista Erik Xavier da Silva Pinto, especialista em Medicina do Sono do Hospital Cristo Redentor, de Marau, aponta os prejuízos ao organismo. O médico também sugere práticas para garantir um descanso mais saudável.

Sono precisa ser regular

Para melhorar a qualidade de sono evitar telas de celular, computador ou televisão antes de dormir é essencial. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Dormir bem garante muito mais do que disposição para o dia seguinte. Durante o sono profundo, o organismo regula hormônios essenciais, restaura tecidos e reduz o estresse fisiológico.

Segundo o especialista, o repouso adequado mantém o funcionamento correto do cérebro, da memória, da atenção e do equilíbrio emocional. A falta de descanso, por outro lado, coloca o corpo em estado de estresse contínuo.

— Quando dormimos menos do que o necessário, há aumento de hormônios ligados ao estresse, como o cortisol, além de alterações metabólicas e inflamatórias — explica.

Além disso, o maior risco de hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, doenças cardiovasculares e baixa imunidade estão associadas ao sono insuficiente.

Para compensar noites mal dormidas durante a semana, muitas pessoas tentam recuperar as horas perdidas de sono durante o sábado e o domingo, mas a estratégia tem eficácia limitada, explica o médico:

— Embora reduza momentaneamente o cansaço, o hábito não compensa totalmente o déficit acumulado. O organismo funciona melhor com uma rotina regular.

Dicas do especialista

Manter horários regulares para dormir e acordar

para dormir e acordar Evitar telas de celular , computador ou televisão pelo menos uma hora antes de dormir

, computador ou televisão pelo menos uma hora antes de dormir Reduzir o consumo de cafeína , como o chimarrão e o café, no final da tarde e à noite

, como o chimarrão e o café, no final da tarde e à noite Praticar atividade física regularmente, mas evitar exercícios intensos perto da hora de dormir;

regularmente, mas evitar exercícios intensos perto da hora de dormir; Manter o quarto escuro , silencioso e confortável

, silencioso e confortável Evitar refeições muito pesadas ou álcool antes de dormir.

Se ainda assim permanecerem situações de ronco intenso, sonolência excessiva durante o dia ou dificuldade persistente para dormir, é importante procurar avaliação médica para investigar possíveis distúrbios do sono.

Programação em Passo Fundo

A Semana do Sono 2026 em Passo Fundo contará com ações presenciais gratuitas como palestras de curta duração e diálogo com profissionais de saúde associados à Associação Brasileira do Sono (ABS), com a seguinte programação:

Sexta-feira (13)

Palestra no SEST/SENAT (Av. Perimetral Deputado Guaracy Marinho 600) às 12h — “Dormir melhor para viver bem: a importância do sono na saúde física e mental”

Domingo (15)

Atividade voltada para a população geral no Parque da Gare das 15h às 17h, para conscientizar a população acerca do sono e sua importância para a saúde

Segunda-feira (16)

Feira de saúde e palestra “Como dormir bem e viver melhor?” na Faculdade Anhanguera (Rua Paissandu 1200) das 18h45min às 20h30min

Terça-feira (17)