Cerca de 20% dos adultos dormem menos de seis horas por noite; especialista dá dicas na Semana do Sono

Cerca de 20% dos adultos brasileiros dormem menos de seis horas por noite e outros 32% sofrem com sintomas de insônia. Os dados do Ministério da Saúde acendem alerta para o Dia Mundial do Sono, lembrado nesta sexta-feira (13).
Em Passo Fundo e região, especialistas aproveitam a data para reforçar que o descanso não é apenas um intervalo na rotina, mas o período em que o cérebro consolida a memória e organiza as informações do dia. Em Passo Fundo, a Semana do Sono começa nesta sexta e vai até a próxima terça (17).
Para entender os riscos de uma noite mal dormida, o otorrinolaringologista Erik Xavier da Silva Pinto, especialista em Medicina do Sono do Hospital Cristo Redentor, de Marau, aponta os prejuízos ao organismo. O médico também sugere práticas para garantir um descanso mais saudável.
Sono precisa ser regular
Dormir bem garante muito mais do que disposição para o dia seguinte. Durante o sono profundo, o organismo regula hormônios essenciais, restaura tecidos e reduz o estresse fisiológico.
Segundo o especialista, o repouso adequado mantém o funcionamento correto do cérebro, da memória, da atenção e do equilíbrio emocional. A falta de descanso, por outro lado, coloca o corpo em estado de estresse contínuo.
— Quando dormimos menos do que o necessário, há aumento de hormônios ligados ao estresse, como o cortisol, além de alterações metabólicas e inflamatórias — explica.
Além disso, o maior risco de hipertensão, diabetes, obesidade, depressão, doenças cardiovasculares e baixa imunidade estão associadas ao sono insuficiente.
Para compensar noites mal dormidas durante a semana, muitas pessoas tentam recuperar as horas perdidas de sono durante o sábado e o domingo, mas a estratégia tem eficácia limitada, explica o médico:
— Embora reduza momentaneamente o cansaço, o hábito não compensa totalmente o déficit acumulado. O organismo funciona melhor com uma rotina regular.
Dicas do especialista
- Manter horários regulares para dormir e acordar
- Evitar telas de celular, computador ou televisão pelo menos uma hora antes de dormir
- Reduzir o consumo de cafeína, como o chimarrão e o café, no final da tarde e à noite
- Praticar atividade física regularmente, mas evitar exercícios intensos perto da hora de dormir;
- Manter o quarto escuro, silencioso e confortável
- Evitar refeições muito pesadas ou álcool antes de dormir.
Se ainda assim permanecerem situações de ronco intenso, sonolência excessiva durante o dia ou dificuldade persistente para dormir, é importante procurar avaliação médica para investigar possíveis distúrbios do sono.
Programação em Passo Fundo
A Semana do Sono 2026 em Passo Fundo contará com ações presenciais gratuitas como palestras de curta duração e diálogo com profissionais de saúde associados à Associação Brasileira do Sono (ABS), com a seguinte programação:
Sexta-feira (13)
- Palestra no SEST/SENAT (Av. Perimetral Deputado Guaracy Marinho 600) às 12h — “Dormir melhor para viver bem: a importância do sono na saúde física e mental”
Domingo (15)
- Atividade voltada para a população geral no Parque da Gare das 15h às 17h, para conscientizar a população acerca do sono e sua importância para a saúde
Segunda-feira (16)
- Feira de saúde e palestra “Como dormir bem e viver melhor?” na Faculdade Anhanguera (Rua Paissandu 1200) das 18h45min às 20h30min
Terça-feira (17)
- Palestra com o tema: “Sono da mulher nas diferentes fases da vida” na sala dos conselhos da Coordenadoria da Mulher da Prefeitura Municipal de Passo Fundo (Rua Morom, nº 1324, Sala 104, Centro Comercial Da Vinci, às 19h.