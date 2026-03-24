Auditoria deve revelar situação financeira do hospital de Frederico Westphalen até abril

Uma reunião estratégica na sede do Ministério Público (MP) reuniu lideranças políticas, jurídicas e de saúde para alinhar os primeiros passos da intervenção administrativa no Hospital Divina Providência (HDP), de Frederico Westphalen. Um dos pontos definidos é a realização de uma auditoria interna na instituição.

O encontro no fim da tarde de segunda-feira (23) teve como objetivo garantir a continuidade dos serviços e a transparência no processo de reestruturação.

A auditoria do HDP foi solicitada pelo próprio Ministério Público. Com previsão de conclusão para a metade de abril, o levantamento deve apresentar um diagnóstico detalhado da situação financeira e administrativa das últimas gestões, servindo de base para as decisões da nova equipe interventora.

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Além disso, foi anunciada a criação de uma comissão mista, composta por representantes dos poderes constituídos e da sociedade civil, para monitorar as ações de recuperação. O processo terá o suporte do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição (MEDIAR) para mediar as decisões institucionais.

A reunião contou com a presença do promotor de Justiça Guilherme Santos Rosa Lopes, do prefeito Orlando Girardi (PP) e de representantes do Legislativo e do Conselho Municipal de Saúde, além da interventora do hospital, Lisete Cristina Bison.

Crise financeira e renúncia coletiva

A intervenção, decretada pelo prazo de seis meses, ocorre após a renúncia coletiva da diretoria do hospital, formalizada na última sexta-feira (20). O motivo principal é uma crise financeira que se arrasta há anos, gerando dificuldades no fluxo de caixa e incertezas sobre a viabilidade futura dos atendimentos.

Durante a reunião no MP, o ex-presidente do Hospital Divina Providência, Paulo Lima, pontuou que a gestão em caráter voluntário se tornou insustentável diante da gravidade da situação.

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