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Auditoria deve revelar situação financeira do hospital de Frederico Westphalen até abril

Após renúncia coletiva da diretoria, autoridades definem ações emergenciais e monitoramento conjunto para garantir continuidade dos serviços no único hospital do município

Kimberlly Kappenberg

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