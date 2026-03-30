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Audiência pública debate criação de hospital universitário e cursos gratuitos da saúde em Passo Fundo

Estrutura prevê 150 leitos SUS de urgência, emergência, média e alta complexidade. Também está em discussão a criação de sete cursos de graduação

Eduarda Costa

Repórter

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