Acidentes de trânsito e casos de leucemia aumentam demanda no banco de sangue do Hemopasso

O aumento nos acidentes de trânsito e nos casos de leucemia na Região Norte tem demandado mais doadores de sangue para o Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso). A unidade atende mais de 150 municípios e 47 hospitais na região.
Devido à necessidade do reforço, a instituição convoca principalmente doadores dos grupos sanguíneos A- e O- (doador universal). Indivíduos dos demais grupos também devem doar para garantir os estoques.
— Infelizmente a estrada continua sendo um dos grandes vilões para os hemocentros, mas, atualmente, os casos de leucemias têm crescido. Isso demanda mais doadores em razão da utilização de plaquetas no tratamento, já que esse hemocomponente tem validade de apenas cinco dias — explica a coordenadora de captação do Hemopasso, Alexandra Mazzoca.
Os acidentes de trânsito mobilizam os estoques da unidade devido à urgência dos atendimentos. A BR-386, por exemplo, foi palco de dois acidentes em um intervalo de cinco dias neste mês de março. No dia 13, duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas, enquanto que na última terça (17), uma mulher morreu e duas vítimas foram internadas, também em estado grave.
Se por um lado os pacientes acidentados demandam sangue para repor a perda causada pelos traumas, no caso das pessoas em tratamento de leucemia a maior demanda é por transfusões, necessárias para compensar a baixa produção de glóbulos vermelhos.
Nos últimos dois anos, hospitais de Passo Fundo receberam 85 pacientes em tratamento de leucemia dos tipos linfoide, mieloide, monocítica, de células de tipo especificado ou não especificado, segundo dados do SUS. A depender do quadro do paciente, a demanda por transfusão pode ser semanal ou até diária.
Doação por agendamento
A doação no Hemopasso funciona por agendamento. Quem quiser contribuir, pode marcar o agendamento de forma online ou pelo número (54) 98434-7353. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, na Avenida Sete de Setembro, 1055, em frente ao Parque da Gare.
Para realizar a doação, é necessário atender aos seguintes critérios:
- Estar em boas condições de saúde
- Estar com doenças crônicas controladas, como hipertensão ou diabetes
- Apresentar documento de identificação oficial com foto
- Ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsável legal
- Pesar no mínimo 50 quilos
- Não estar em jejum. O doador deve estar bem alimentado, mas deve evitar alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação
- Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas
- Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação
- Não fumar pelo menos duas horas antes da doação
- Recomenda-se reforço na hidratação.