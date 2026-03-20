Saúde

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Notícia

Acidentes de trânsito e casos de leucemia aumentam demanda no banco de sangue do Hemopasso

Hemocentro Regional de Passo Fundo atende mais de 150 municípios e 47 hospitais na região. Doações devem ser feitas por agendamento

Heloisa Gamero

Repórter

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