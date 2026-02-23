Vigilância Sanitária intensifica fiscalização sobre venda irregular de canetas emagrecedoras

Compra por redes sociais, grupos de WhatsApp ou com pessoas físicas representa risco à população. Natalia / stock.adobe.com

A Secretaria de Saúde de Passo Fundo, no norte do Estado, ampliou as ações de fiscalização contra a comercialização irregular das “canetas emagrecedoras”. O objetivo é coibir práticas que descumprem a legislação sanitária e representam risco à população.

Segundo o Núcleo de Vigilância Sanitária do município, o uso desses medicamentos exige avaliação clínica, prescrição e acompanhamento médico. A legislação prevê ainda que a receita seja retida no momento da compra.

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O chefe do Núcleo de Vigilância Sanitária, Samuel Oro da Silva, afirmou que a venda é restrita a estabelecimentos autorizados.

— As canetas emagrecedoras não são produtos comuns. Eles exigem prescrição médica e controle rigoroso. A venda só pode ocorrer em farmácias e drogarias devidamente licenciadas pela Vigilância Sanitária, que garantem a procedência, o armazenamento adequado e as condições técnicas necessárias, como controle de temperatura — disse.

A Secretaria de Saúde informou que a compra desses produtos por redes sociais, grupos de WhatsApp ou com pessoas físicas representa risco elevado, devido à falta de garantia sobre origem, conservação e possibilidade de falsificação. A Vigilância Sanitária municipal intensificou as inspeções em estabelecimentos sob sua competência para identificar irregularidades e verificar o cumprimento das normas.

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A pasta ressalta que a fiscalização de vendas feitas por pessoas físicas em redes sociais e plataformas digitais não é de responsabilidade direta do órgão municipal. A orientação é que a população denuncie esses casos às autoridades policiais, já que a comercialização de medicamentos sem registro ou autorização pode configurar crime contra a saúde pública.