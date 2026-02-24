Passo Fundo confirma caso de dengue em adolescente; vacinação segue disponível

Foram aplicadas 14.576 doses desde o começo da campanha. Eduarda Costa / Agencia RBS

Correção: Passo Fundo aplicou 5 mil doses da vacina desde o começo da campanha, ao contrário do que havia sido publicado entre 24 de fevereiro de 2026 e 26 de fevereiro de 2026. O texto já foi corrigido.

Em alerta para infestação de dengue, Passo Fundo contabiliza três casos da doença em 2026, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) até a segunda-feira (23). Os pacientes são dois homens e um menino com idade entre 10 e 14 anos — a faixa etária é a única apta a receber a vacina na rede pública do município.

Desde o começo da campanha, em julho de 2025, foram aplicadas 5 mil doses do imunizante contra a dengue, sendo pouco mais de 1 mil neste ano. O quantitativo é abaixo do esperado, segundo a Vigilância em Saúde.

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A vacina disponibilizada é do tipo tetravalente atenuada, com proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses entre elas (veja abaixo onde se vacinar).

Segundo a prefeitura, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan para outras faixas etárias ainda não tem previsão de chegada no município.

Período de calor é o mais crítico

O primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2026 colocou Passo Fundo em alerta. A pesquisa apontou índice de 3,6% — ou seja, a cada cem residências inspecionadas, 3,6 tinham larvas do mosquito.

O Núcleo de Vigilância Ambiental realizou o levantamento entre os dias 12 e 21 de janeiro. Ao todo, os agentes de endemia verificaram 3.268 imóveis, dos quais 117 tinham a presença do Aedes aegypti. Os bairros de maior incidência são Petrópolis, São Luiz Gonzaga e Boqueirão.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta, o município é considerado infestado desde 2013 e o período de calor é sempre o mais crítico para a proliferação da doença.

— Agora inicia o período de maior preocupação, quando tradicionalmente começam a surgir mais casos. Por isso, é fundamental que a população tire 10 minutos para verificar se não tem nada que esteja acumulando água parada em suas residências — frisa.

Denúncias

A Vigilância Ambiental em Saúde reforça que a população pode denunciar possíveis criadouros por meio do WhatsApp (54) 99654-1444 ou pelo telefone 3046-0073.

Locais de Vacinação

Cais

Hípica

Boqueirão

Vila Luíza

São Cristóvão/Fragomeni

ESF

Adriana Lírio

São José

São Luiz Gonzaga

Adolfo Groth

Donária / Santa Mart

Mattos

Nenê Graeff

Jerônimo Coelh

Planaltina

São Cristóvão

Valinhos

Ricci

Zachia

Adirbal Corralo

Jaboticabal

Caic Edu Azambuja

UBS

Parque Farroupilha

Jardim América

Vila Nova / Santa Maria

Petrópolis

Annes

Horários

UBS e ESF

Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

Central de Vacinas

Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Cais