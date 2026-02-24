Saúde

Alerta de epidemia
Notícia

Passo Fundo confirma caso de dengue em adolescente; vacinação segue disponível

Época de calor e umidade favorece proliferação do mosquito. Imunizante está disponível para crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos

Heloisa Gamero

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS