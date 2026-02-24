Passo Fundo confirma caso de dengue em adolescente; vacinação segue disponível

Correção: Passo Fundo aplicou 5 mil doses da vacina desde o começo da campanha, ao contrário do que havia sido publicado entre 24 de fevereiro de 2026 e 26 de fevereiro de 2026. O texto já foi corrigido.
Em alerta para infestação de dengue, Passo Fundo contabiliza três casos da doença em 2026, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde (SES) até a segunda-feira (23). Os pacientes são dois homens e um menino com idade entre 10 e 14 anos — a faixa etária é a única apta a receber a vacina na rede pública do município.
Desde o começo da campanha, em julho de 2025, foram aplicadas 5 mil doses do imunizante contra a dengue, sendo pouco mais de 1 mil neste ano. O quantitativo é abaixo do esperado, segundo a Vigilância em Saúde.
A vacina disponibilizada é do tipo tetravalente atenuada, com proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. O esquema vacinal prevê duas doses, com intervalo de três meses entre elas (veja abaixo onde se vacinar).
Segundo a prefeitura, a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan para outras faixas etárias ainda não tem previsão de chegada no município.
Período de calor é o mais crítico
O primeiro Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2026 colocou Passo Fundo em alerta. A pesquisa apontou índice de 3,6% — ou seja, a cada cem residências inspecionadas, 3,6 tinham larvas do mosquito.
O Núcleo de Vigilância Ambiental realizou o levantamento entre os dias 12 e 21 de janeiro. Ao todo, os agentes de endemia verificaram 3.268 imóveis, dos quais 117 tinham a presença do Aedes aegypti. Os bairros de maior incidência são Petrópolis, São Luiz Gonzaga e Boqueirão.
Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta, o município é considerado infestado desde 2013 e o período de calor é sempre o mais crítico para a proliferação da doença.
— Agora inicia o período de maior preocupação, quando tradicionalmente começam a surgir mais casos. Por isso, é fundamental que a população tire 10 minutos para verificar se não tem nada que esteja acumulando água parada em suas residências — frisa.
Denúncias
A Vigilância Ambiental em Saúde reforça que a população pode denunciar possíveis criadouros por meio do WhatsApp (54) 99654-1444 ou pelo telefone 3046-0073.
Locais de Vacinação
Cais
- Hípica
- Boqueirão
- Vila Luíza
- São Cristóvão/Fragomeni
ESF
- Adriana Lírio
- São José
- São Luiz Gonzaga
- Adolfo Groth
- Donária / Santa Mart
- Mattos
- Nenê Graeff
- Jerônimo Coelh
- Planaltina
- São Cristóvão
- Valinhos
- Ricci
- Zachia
- Adirbal Corralo
- Jaboticabal
- Caic Edu Azambuja
UBS
- Parque Farroupilha
- Jardim América
- Vila Nova / Santa Maria
- Petrópolis
- Annes
Horários
UBS e ESF
- Segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.
Central de Vacinas
- Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.
Cais
- Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30
- Sábado, das 8h às 11h.