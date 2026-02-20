Pela primeira vez, Marau passa a ter atendimento de alta complexidade com 10 leitos de UTI

Cidade passa a oferecer atendimento de alta complexidade. HCR / Divulgação

A rede de saúde de Marau, município de 46 mil habitantes no norte do Estado, passou a contar com 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A estrutura foi inaugurada nesta sexta-feira (20), no Hospital Cristo Redentor (HCR).

É a primeira vez que a cidade passa a oferecer atendimento de alta complexidade, o que impacta diretamente na saúde pública do município e da região, já que, futuramente, parte dos leitos passarão a integrar o gerenciamento de internações hospitalares (Gerint).

— Marau vinha buscando dar esse passo para ter leitos de UTI e inicialmente teremos cinco leitos exclusivos para pacientes marauenses. Futuramente, a unidade também poderá se credenciar para entrar na regulação estadual e também atender convênios — disse a prefeita do município, Naura Bordignon.

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Redução de risco

Até então, pacientes graves que precisavam de atendimento intensivo dependiam de transferências para outras cidades como Passo Fundo, por exemplo. A necessidade de remanejo aumentava o risco de agravar o quadro de saúde, além de dificultar o acompanhamento familiar.

De acordo com a gestora, estudos do hospital mostraram que, em 2025, cerca de 200 pacientes precisaram de leitos de UTI na região, e destes, pelo menos 50% eram de Marau, mas que acabaram precisando de transferência.