Hospital de Clínicas de Passo Fundo inaugura nova estrutura de maternidade SUS

O Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo inaugurou, nesta sexta-feira (20), a estrutura reformada do Serviço de Maternidade para atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS). O setor, que é referência para gestantes de alto risco, busca incentivar as mulheres ao parto normal.

Serão 16 leitos de internação, duas salas cirúrgicas com recuperação, salas para parto humanizado e espaços médicos e multiprofissionais. O local busca receber as gestantes de forma acolhedora, diz o presidente da unidade Paulo Adil Ferenci.

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— A soma da capacidade técnica, dos investimentos em estrutura e tecnologia com o propósito de acolher com humanização tornam esta estrutura diferenciada para receber as famílias que confiam a nós a chegada de seus novos integrantes.

A reforma também aumenta de duas para sete as salas de PPP (pré-parto, parto e pós-parto), ambientes onde as mães poderão permanecer desde o início de seu atendimento até após o nascimento.

A maternidade também oferece banheira para os partos naturais e novos equipamentos para monitoramento pré-parto e intraparto.