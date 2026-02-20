Hospital de Clínicas de Passo Fundo inaugura nova estrutura de maternidade SUS

O Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo inaugurou, nesta sexta-feira (20), a estrutura reformada do Serviço de Maternidade para atendimentos ao Sistema Único de Saúde (SUS). O setor, que é referência para gestantes de alto risco, busca incentivar as mulheres ao parto normal.
Serão 16 leitos de internação, duas salas cirúrgicas com recuperação, salas para parto humanizado e espaços médicos e multiprofissionais. O local busca receber as gestantes de forma acolhedora, diz o presidente da unidade Paulo Adil Ferenci.
— A soma da capacidade técnica, dos investimentos em estrutura e tecnologia com o propósito de acolher com humanização tornam esta estrutura diferenciada para receber as famílias que confiam a nós a chegada de seus novos integrantes.
A reforma também aumenta de duas para sete as salas de PPP (pré-parto, parto e pós-parto), ambientes onde as mães poderão permanecer desde o início de seu atendimento até após o nascimento.
A maternidade também oferece banheira para os partos naturais e novos equipamentos para monitoramento pré-parto e intraparto.
A obra do Serviço de Maternidade recebeu recursos do programa Avançar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul investidos em equipamentos e estrutura física. A inauguração teve a presença do vice-governador do RS, Gabriel Souza, e da Secretária da Saúde Arita Bergmann.