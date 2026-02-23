HCI inaugura equipamentos de radioterapia e anuncia aquisição de aparelho para diagnosticar câncer

Evento aocnteceu no sábado (21), com presença de autoridades. HCI / Divulgação

O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI), no noroeste do Estado, inaugurou no último sábado (21) novos equipamentos de radioterapia e anunciou a aquisição de um PET-CT para melhorar o atendimento a pacientes com câncer.

O hospital colocou em operação um novo acelerador linear, adquirido com investimento de R$ 10 milhões do Ministério da Saúde, por meio do programa Agora Tem Especialistas, e contrapartida de R$ 3 milhões do HCI. O equipamento, licenciado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e apto para uso desde janeiro de 2026, substitui o modelo anterior e amplia a capacidade de atendimento em radioterapia.

Também entrou em funcionamento um novo equipamento de braquiterapia, utilizado no tratamento do câncer de colo do útero. O investimento de R$ 2,8 milhões foi obtido junto a empresas parceiras pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon). O aparelho é o único do tipo em operação no interior do Rio Grande do Sul.

Durante o evento, foi confirmado ainda o investimento de R$ 7,8 milhões para aquisição de um PET-CT, também viabilizado pelo Pronon. O equipamento é utilizado para diagnóstico preciso, detecção precoce e estadiamento do câncer.

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A agenda contou com a presença do secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, e do presidente da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Especializada à Saúde (AgSUS), André Longo. Sales ressaltou a relevância do hospital no atendimento oncológico regional.

— Fiquei surpreso ao saber que Ijuí, tão distante da capital, é sede de um dos 49 CACONs do Brasil, referência em atendimento oncológico para diversas cidades da região. Instituições como o HCI são fundamentais para articular a rede oncológica regional, formar profissionais e garantir que pacientes tenham acesso a tratamentos sem precisar se deslocar para os grandes centros. Por isso investimos esses R$ 20 milhões — afirmou.

O paciente Tayson Eberhardt de Lima é um dos beneficiados com o investimento, e comemora a novidade:

— Descobri um tumor na boca no ano passado e, graças à equipe do HCI, estou aqui hoje. Esse investimento representa mais tempo e mais esperança para quem enfrenta a doença.