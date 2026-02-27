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Família gaúcha tem um mês para arrecadar recursos para tratar lesão cerebral de bebê no México

Parentes e amigos se mobilizam com ações de arrecadação. Objetivo é reunir R$ 60 mil faltantes, do total de R$ 350 mil, até 23 de março

Guilherme Canal

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