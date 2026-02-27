Família gaúcha tem um mês para arrecadar recursos para tratar lesão cerebral de bebê no México

Reprodução RBS TV / Divulgação

Uma família de Sananduva, município de 17 mil habitantes no norte do RS, busca recursos para pagar o tratamento do bebê Lucca Mendes, de um ano, diagnosticado no nascimento com uma lesão cerebral. O procedimento será feito na cidade de Monterrey, no México e custa R$ 350 mil.

Familiares e amigos mobilizados pela causa arrecadaram parte do valor, mas ainda estão pendentes R$ 60 mil. O procedimento é experimental e utiliza o Cytotron, dispositivo médico indiano que utiliza a tecnologia de Ressonância Magnética Quântica.

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Parte do valor precisa ser paga até 23 de março para confirmar o atendimento, marcado para maio. A família também terá de reunir recursos adicionais para a permanência de 35 dias no México, período em que o bebê será submetido a 28 sessões na máquina.

Dedicação integral da família

Lucca nasceu em 27 de março de 2025 e foi diagnosticado com lesão cerebral nos gânglios da base, perda auditiva profunda e epilepsia grave após complicações no parto. Ele passou 29 dias na UTI, 16 deles entubado. Desde então, os pais, Fabíola Soares e Gabriel Mendes, deixaram os empregos para se dedicar integralmente ao filho.

— Ele tem muitas convulsões ao longo do dia. Elas fazem ele sentir dor e chorar com frequência — diz a mãe Fabíola.

Desde agosto de 2025, a família mora em Curitiba, onde Lucca participa de um estudo com células-tronco e recebe atendimento no Hospital Pequeno Príncipe, referência nacional de atendimento pediátrico. Ele se alimenta por sonda e utiliza mais de 40 suplementos e medicamentos por dia. As despesas médicas chegam a R$ 30 mil mensais.

Ações de arrecadação

O próximo evento de arrecadação está marcado para 8 de março, data que também marca a comemoração antecipada do primeiro aniversário de Lucca. Amigos e familiares estão organizando um almoço no valor de R$ 50.

O cardápio inclui galeto com massa, maionese e saladas, no CTG Tropéu de Caudilhos, na Avenida João Catapan, bairro Santa Marta em Passo Fundo. Toda a renda será revertida ao tratamento. Ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (54) 99120-5227.

Outro evento ocorre nos dias 21 e 22 de março, no Parque de Eventos Horto Florestal, em Sananduva. A programação inclui:

shows

exposição de carros antigos

praça de alimentação

ações de arrecadação.

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