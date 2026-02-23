Saúde

Fevereiro Roxo
Notícia

"Esquecimento nem sempre é natural": geriatra desmente mitos e alerta para sinais do Alzheimer

Especialista aponta que identificação precoce é essencial para atrasar sintomas graves. Rede pública oferece tratamento e medicação gratuita

Heloisa Gamero

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