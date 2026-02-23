"Esquecimento nem sempre é natural": geriatra desmente mitos e alerta para sinais do Alzheimer

Mês é dedicado a campanhas sobre a doença neurodegenerativa. Evrymmnt / stock.adobe.com

Fevereiro Roxo é o mês dedicado à conscientização sobre doenças crônicas, incluindo o Alzheimer. No norte gaúcho, a rede pública de saúde oferece tratamento e acompanhamento para pessoas com a doença neurodegenerativa.

Em Passo Fundo, conforme dados da rede municipal, mais de 300 pacientes tratam o problema no Sistema Único de Saúde (SUS), com acompanhamento através de consultas médicas, encaminhamentos para equipes multidisciplinares e solicitações de exames e procedimentos.

Leia Mais Cannabis medicinal pode reverter danos cognitivos em pacientes com Alzheimer, aponta estudo

Em Marau, o cenário é similar: foram registrados 500 atendimentos durante os três primeiros meses do programa estadual Saúde 60+, aderido pelo município. Segundo dados do Hospital Cristo Redentor (HCR), cerca de 30% dos atendimentos realizados pelo Ambulatório da Pessoa Idosa são motivados por queixas cognitivas.

O volume de casos coincide com as ações do mês de conscientização, voltadas a propagar informações sobre sintomas e tratamentos do Alzheimer. Segundo o geriatra que coordena o Serviço Especializado de Referência à Saúde da Pessoa Idosa em Marau, Jefferson Cunha, o diagnóstico ainda é cercado de mitos.

Leia Mais Sem cura e com grande impacto nas famílias: quais as quatro etapas do Alzheimer e como lidar com cada uma delas

— O maior mito relacionado à doença é que perder a memória é sinal de envelhecimento. Esse é um dos grandes problemas que a gente acaba encontrando, o idoso perde tempo de diagnosticar e tratar a doença, por pensar que é um sintoma da idade, mas o esquecimento nem sempre é natural — aponta o médico.

Estímulo físico e mental é essencial

A condição clínica progressiva é caracterizada pelo comprometimento cognitivo e acomete mais de 50 milhões de pessoas no mundo, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com o especialista, os principais sinais de alerta do Alzheimer são as mudanças bruscas de humor, como raiva excessiva e confusão.

— A pessoa que não era tão explosiva, começa a ser explosiva, ou começa a se perder em ambientes que eram muito familiares. Por exemplo, se perder dentro de casa, se perder no percurso entre o trabalho e a casa, começar a esquecer datas importantes, ou que ano está — explica.

Cultivar laços sociais e evitar o isolamento ajudam a prevenir o problema. terovesalainen / stock.adobe.com

Embora o Alzheimer esteja ligado ao envelhecimento, a idade não é uma sentença para o desenvolvimento desse quadro de demência. Daí a importância de estímulos como exercícios físicos e mentais durante toda a vida.

— Temos que trabalhar a parte neuropsicopedagogia para conseguir estimular áreas do cérebro que antes não eram tão estimuladas. São formas de impulsionar as áreas do cérebro — reitera Cunha.

Como é feito o diagnóstico

O diagnóstico do Alzheimer é clínico, baseado em consulta médica, avaliação do histórico familiar e testes neuropsicológicos. Exames de sangue e de imagem ajudam a descartar outras doenças.

Nos últimos anos, o Brasil avançou em biomarcadores que tornam o diagnóstico mais preciso:

Punção lombar (líquor): identifica alterações de beta-amiloide e tau no líquido cérebro-espinhal

identifica alterações de beta-amiloide e tau no líquido cérebro-espinhal PET Scan (Tomografia por Emissão de Pósitrons): exame de imagem que mostra áreas cerebrais comprometidas

exame de imagem que mostra áreas cerebrais comprometidas Exames de sangue: ainda em fase de validação, prometem ser mais baratos e acessíveis, podendo futuramente ser incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS)

Redução de riscos

Apesar de não existir uma cura, os sintomas do transtorno podem ser atrasados através de tratamentos farmacológicos ofertadas pelo SUS, além de exercícios físicos, como caminhada e pilates e também atividades mentais. As principais recomendações dos médicos incluem: