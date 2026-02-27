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Com regulação local, Samu aumenta atendimentos de urgência e emergência em Passo Fundo

Formato permite que direcionamento das chamadas ao 192 seja feito por médicos da própria cidade. Sistema integral deve começar a operar na metade do ano

Eduarda Costa

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