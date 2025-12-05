Santo Ângelo registra surto de meningite bacteriana

As duas crianças com confirmação de meningite bacteriana Haemophilus tinham 4 anos, estudavam na mesma turma e eram vacinadas. Gabriel Lain / Especial

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-RS) confirmou dois casos de meningite bacteriana em Santo Ângelo, no noroeste gaúcho. A doença foi registrada em duas crianças de uma escola de educação infantil do município.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo, as duas crianças são um menino e uma menina de 4 anos que frequentavam a mesma turma. Os dois apresentaram sintomas e a escola notificou o poder público sobre os casos em 22 de novembro.

No dia 25, o Laboratório Central (Lacen) confirmou que tratava-se de meningite bacteriana Haemophilus, um tipo da doença que pode ser transmitida de pessoa para pessoa. Nesse caso, como são dois registros, a notificação foi de surto da doença.

O menino precisou ser internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Vida e Saúde, de Santa Rosa, enquanto a menina permaneceu no Hospital Regional das Missões, fora do centro intensivo. Os dois haviam sido vacinados contra a meningite previamente e já receberam alta hospitalar.

Depois da notificação da escola, a Secretaria Municipal de Saúde buscou sintomas nas pessoas que conviveram com as crianças, como familiares, monitores e professores. Tendo em vista o resultado positivo para meningite bacteriana Haemophilus, todos receberam o antibiótico profilático, que opera para combater eventuais infecções antes que a situação se agrave.

O grupo também foi integrado a um protocolo de monitoramento de 30 dias, que segue até 22 de dezembro.

RS teve quase 40 mortes por meningite só em 2025

De 1º de janeiro a 5 de dezembro de 2025, o Rio Grande do Sul registrou 11 casos de meningite por Haemophilus, sendo que um dos infectados morreu. Os únicos dois casos registrados em Santo Ângelo foram os das crianças citadas acima. Passo Fundo, por sua vez, teve uma notificação da doença.

A meningite com maior número de contaminações foi a causada por pneumococo (Streptococcos pneumoniae), que resultou em 116 casos e 25 mortes. Além disso, o Estado registrou 67 casos da doença meningocócica (infecção invasiva causada pela Neisseria meningitidis, o meningococo), com 12 mortes.

Os dados foram disponibilizados à reportagem pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs/RS).

Quais os sintomas suspeitos de meningite

Febre acompanhada de rigidez de nuca

Confusão mental

Convulsões

Erupções cutâneas

Outros sinais neurológicos.

Em crianças menores de dois anos, também devem ser considerados sintomas como:

Irritabilidade

Choro persistente

Abaulamento da fontanela (o inchaço e a protuberância da moleira do bebê).