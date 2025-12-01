Saúde

Dezembro Vermelho 
Notícia

Passo Fundo tem queda de quase 30% nos novos casos de HIV; veja onde receber atendimento gratuito

Taxa de detecção, que entre os anos 2020 e 2024 era de 36,9 novos casos por 100 mil habitantes, caiu para 26,5 em 2025

Eduarda Costa

