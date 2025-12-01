Passo Fundo tem queda de quase 30% nos novos casos de HIV; veja onde receber atendimento gratuito

Data de 1º de dezembro marca o Dia Mundial de Combate ao HIV/Aids Fernando Gomes / Agencia RBS

Passo Fundo registrou queda de 28% em novos casos de HIV em 2025. Conforme dados do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), a taxa de detecção, que entre os anos 2020 e 2024 era de 36,9 novos casos por 100 mil habitantes, caiu para 26,5 em 2025.

A data desta segunda-feira, 1° de dezembro, marca o Dia Mundial de Combate ao HIV/Aids. Em Passo Fundo, todas as unidades de saúde farão testagem por livre demanda para HIV, sífilis e hepatites B e C.

O objetivo é reforçar as orientações sobre prevenção e ampliar o acesso à informação, estratégia que já vem dando certo, como aponta a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta:

— Quanto antes iniciarmos o tratamento, maior é a longevidade e o bem-estar. Os testes rápidos podem ser feitos em qualquer unidade de saúde, todos os dias, durante o horário de atendimento.

Como prevenir

Além do uso do preservativo, é possível prevenir o HIV com medicamentos. Os protocolos são a aposta na área da saúde para evitar novas contaminações. São eles:

PrEP ou Profilaxia Pré-Exposição ao HIV : o paciente faz uso de medicação antiviral, um comprimido por dia ou sob demanda, para evitar o contágio quando for ter relações sem o uso de preservativo. O medicamento pode ser retirado gratuitamente no SAE e o tratamento é feito com acompanhamento médico.

: o paciente faz uso de medicação antiviral, um comprimido por dia ou sob demanda, para evitar o contágio quando for ter relações sem o uso de preservativo. O medicamento pode ser retirado gratuitamente no SAE e o tratamento é feito com acompanhamento médico. PEP ou Profilaxia Pós-Exposição ao HIV: são dois comprimidos que podem ser administrados até 72 horas depois que o paciente teve exposição sexual desprotegida ou outra exposição biológica. É usado por 28 dias, com acompanhamento. O medicamento está disponível gratuitamente no SAE e no Hospital Municipal.

Os preservativos e as medicações estão disponíveis de graça na rede de saúde. Segundo a coordenadora do SAE, Angélica Stefanello Facco, o uso das medicações também é um dos fatores que influenciam na redução dos números em Passo Fundo nos últimos anos:

— A diminuição da incidência em Passo Fundo está diretamente relacionada às medidas preventivas, especialmente ao crescimento do uso da PrEP. Em 2020, apenas 14 pessoas utilizavam a profilaxia, e em 2025, já são 383 — aponta a coordenadora do SAE, Angélica Stefanello Facco.

Onde buscar atendimento em Passo Fundo

Desde 2024, todas as unidades de saúde de Passo Fundo estão capacitadas para atender os pacientes que buscam os medicamentos.

No caso da PrEP, a medicação deve ser retirada na sede do Serviço de Atendimento Especializado (SAE). Já a PeP pode ser administrada tanto no SAE quanto no Hospital Beneficente Dr. César Santos (Hospital Municipal).

Já os testes para detecção do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) estão disponíveis gratuitamente e sem necessidade de agendamento nos seguintes locais de Passo Fundo:

Serviço de Atendimento Especializado — Rua Silva Jardim, 714, Centro

Cais de todos os bairros

Unidades Básicas de Saúde

É recomendado que a testagem seja feita a cada seis meses, principalmente pelo público de maior exposição ou que tenha relações sexuais frequentes.