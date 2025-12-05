Saúde

Passo Fundo recebe as primeiras doses da vacina contra a bronquiolite; imunização começa na próxima terça

Município recebeu 710 doses. Imunizante será aplicado em oito unidades de saúde da cidade

GZH Passo Fundo

