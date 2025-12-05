Passo Fundo recebe as primeiras doses da vacina contra a bronquiolite; imunização começa na próxima terça

Remessa de 32 mil doses da vacina chegou na quarta-feira (3) no Rio Grande do Sul. Ministério da Saúde / Divulgação

Passo Fundo começa na próxima semana uma nova etapa na prevenção de doenças respiratórias. O município recebeu, nesta sexta-feira (5), o primeiro lote da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite.

A imunização começa na próxima terça-feira (9) e é exclusiva para gestantes a partir da 28ª semana. No Estado, uma remessa de 32 mil doses da vacina chegou na quarta-feira (3).

Ao todo, Passo Fundo recebeu 710 doses, distribuídas pelo Ministério da Saúde ao Rio Grande do Sul e encaminhadas aos municípios conforme o número de gestantes.

A proteção é considerada estratégica porque transfere anticorpos da mãe para o bebê ainda durante a gestação, garantindo defesa nos primeiros seis meses de vida, período de maior risco para quadros graves e internações.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação será feita em dose única e de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O pico de produção de anticorpos ocorre cerca de 15 dias após a vacinação, imunizando os recém-nascidos por até seis meses de vida.

Onde tem vacina

A prefeitura definiu oito unidades de referência para a imunização no município:

Cais Boqueirão

Cais São Cristóvão

Cais Hípica

Cais Vila Luiza

UBS Petrópolis

ESF Adirbal Corralo

UBS Annes

ESF Zachia.

Horários

Cais : de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e sábados das 8h às 11h30

: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, e sábados das 8h às 11h30 UBS e ESF: de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.