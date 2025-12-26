Saúde

Do Butantan
Notícia

Passo Fundo participou de estudo clínico da vacina contra dengue desenvolvida no Brasil

Instituto Méderi integrou pesquisa nacional com mais de 16 mil voluntários. Imunizante teve eficácia de 74,7% e estará disponível no SUS em 2026

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS