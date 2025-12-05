Hospital do norte gaúcho faz leilão de ovelhas e leitões para arrecadar fundos e finalizar UTI

O Hospital Cristo Redentor de Marau, no norte do Estado, realiza nesta sexta-feira (5), o seu 10º Leilão Beneficente. Os prêmios vão de camisetas da dupla Gre-Nal até ovelhas e leitões.

O evento, que começa às 18h30min, ocorrerá no pavilhão do Sindicato Rural do município, localizado no Parque Lauro Ricieri Bortolon. Criada em 2015 por Ivo Razera, a iniciativa já se tornou uma tradição no calendário do hospital e tem como objetivo principal arrecadar recursos para a instituição filantrópica.

Nesta edição, os fundos obtidos serão integralmente destinados à aquisição de insumos e equipamentos, essenciais para a finalização da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. O local atende pacientes de toda a região.

Para acontecer, o leilão conta com a doação de mais de 70 prendas pela comunidade, superando a meta estabelecida pela comissão organizadora. Os itens incluem uma diversidade de produtos, como animais rurais (ovelhas, bovinos e leitões), além de cestas, tapetes, relógios e outros produtos variados.

A participação é aberta ao público, que pode acompanhar presencialmente ou pela transmissão ao vivo nas redes sociais do Hospital Cristo Redentor. Será possível realizar lances e doações via telefone e Pix. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo número (54) 99188-8014.

