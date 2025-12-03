Hospital de Olhos Lions investe R$ 2 milhões em tecnologia para melhorar diagnósticos

Equipamentos devem beneficiar mais de 5,4 mil pacientes anualmente. Hospital de Olhos / Divulgação

O Hospital de Olhos Lions de Passo Fundo, referência em saúde ocular no norte gaúcho, anunciou um investimento superior a R$ 2 milhões na aquisição de três equipamentos de alta tecnologia. O objetivo é qualificar diagnósticos e cirurgias oftalmológicas, beneficiando a comunidade local.

O aporte é composto por US$ 283.450 da Lions Clubs International Foundation (LCIF) e US$ 94.000 de recursos próprios da instituição. Para a presidente do hospital, Janesca Maria Martins Pinto, o investimento consolida o compromisso com a modernização tecnológica.

— A compra desses equipamentos reafirma o compromisso do Hospital de Olhos Lions em oferecer atendimento de excelência, com tecnologia moderna, precisa e segura — disse.

Tecnologia de ponta

Os três novos aparelhos são: o Tomógrafo de Coerência Óptica (OCT), o Microscópio Cirúrgico Lumera I e o Facoemulsificador Centurion. A expectativa é que eles beneficiem mais de 5,4 mil pacientes anualmente, além dos já atendidos, fortalecendo o fluxo de atendimentos e ampliando a segurança dos procedimentos oftalmológicos.

A função de cada equipamento

Tomógrafo de Coerência Óptica (OCT) : realiza imagens detalhadas da retina e do nervo óptico, fundamental para o diagnóstico e acompanhamento de glaucoma e doenças degenerativas oculares.

: realiza imagens detalhadas da retina e do nervo óptico, fundamental para o diagnóstico e acompanhamento de glaucoma e doenças degenerativas oculares. Microscópio Cirúrgico Lumera I : garante visualização ampliada e iluminação de alta definição, essencial para a segurança e precisão em cirurgias oftalmológicas delicadas.

: garante visualização ampliada e iluminação de alta definição, essencial para a segurança e precisão em cirurgias oftalmológicas delicadas. Facoemulsificador Centurion: um sistema moderno para cirurgia de catarata, que oferece maior controle, segurança e rapidez ao procedimento.

O diretor técnico do hospital, Dr. Carlos Ramos, detalha o impacto de cada tecnologia no cuidado ocular dos pacientes atendido: