Hospitais de Passo Fundo participam de mutirão de cirurgias neste fim de semana

Ação busca desafogar fila de espera por procedimentos. Reprodução / RBS TV

Um mutirão de cirurgias eletivas pelo SUS será realizado nos hospitais de Passo Fundo nestes sábado (13) e domingo (14). A ação é uma iniciativa do Ministério da Saúde e ocorre em 188 hospitais do país.

Na cidade do norte gaúcho, o Hospital de Clínicas (HC) e o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), que integram a rede filantrópica brasileira de hospitais, devem realizar cerca de cem cirurgias ao longo do fim de semana. Os procedimentos já foram comunicados aos pacientes.

No HC, serão feitas cirurgias nas áreas de ginecologia, cirurgia geral, ortopedia e traumatologia e cirurgia oncológica. No HSVP, serão realizados 87 procedimentos durante o mutirão nas áreas de ginecologia, cirurgia pediátrica e ortopedia.