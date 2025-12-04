Saúde

Ovitrampas
Notícia

Armadilha com levedo de cerveja é usada para mapear o mosquito da dengue em Passo Fundo 

Os 225 dispositivos ajudam a avaliar situação epidemiológica em cada ponto da cidade. Ação da prefeitura monitora focos de Aedes aegypti

Eduarda Costa

