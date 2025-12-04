Armadilha com levedo de cerveja é usada para mapear o mosquito da dengue em Passo Fundo 

Fêmeas do mosquito colocam seus ovos nas "ovitrampas". João Pazuch / PMPF / Divulgação

A chegada dos dias quentes, combinados às pancadas de chuva, é uns dos fatores que favorecem a proliferação do mosquito da dengue. Para combatê-lo, a prefeitura de Passo Fundo, no norte do RS, instalou 225 armadilhas em diferentes bairros da cidade usando levedo de cerveja.

São as "ovitrampas", mecanismos simples que atraem as fêmeas do mosquito para colocarem seus ovos. As armadilhas ficam ativas por cinco dias, quando os agentes de endemias recolhem as amostras para análise.

— A armadilha é feita de um potinho plástico, com levedo de cerveja diluído em água e uma palheta de compensado. O levedo atrai a fêmea para a postura dos ovos, que ficam concentrados na palheta e depois vão para laboratório — explica a coordenadora de Vigilância Ambiental, Ivânia Silvestrin.

A contagem dos ovos possibilita saber em quais regiões o mosquito está circulando com mais intensidade. A partir do resultado, as equipes mapeiam quais bairros precisam de trabalho mais intenso, reforçando as ações para a eliminação dos criadouros.

Visitas e limpezas dos pátios seguem

Além do monitoramento com as armadilhas, continuam sendo realizadas outras medidas de controle, como a aplicação de inseticida em imóveis com casos positivos, visitas dos agentes para orientação e eliminação de focos, campanhas educativas e o atendimento de denúncias de água parada.

Os dados levantados pelas armadilhas devem ajudar a direcionar os esforços para evitar novos surtos de dengue. Em 2024, Passo Fundo teve 1.968 casos confirmados da doença e registrou três mortes. Neste ano, são 149 infectados e nenhuma morte.

— Mesmo com a redução de casos neste ano, o risco permanece. É importante seguirmos essa luta juntos, com cada um fazendo a sua parte — reforça a coordenadora.

Orientações para eliminar os criadouros do mosquito

Mantenha as caixas d'água bem fechadas , com tela e tampa. O mesmo vale para baldes e tonéis;

, com tela e tampa. O mesmo vale para baldes e tonéis; Opte por vasos de plantas sem pratinhos;

Guarde pneus em locais cobertos e secos . Caso prefira descartar, leve até o ecoponto no bairro São Luiz Gonzaga;

. Caso prefira descartar, leve até o ecoponto no bairro São Luiz Gonzaga; Mantenha piscinas limpas e tratadas;

Descarte o lixo corretamente.

Onde denunciar casos de água parada em Passo Fundo

Caso você identifique pontos que possam proliferar o mosquito, denuncie nos canais oficiais da prefeitura.

Em caso de água parada , entre em contato com a secretaria de Saúde Vigilância Ambiental pelos números (54) 99654-1444 ou (54) 3046-0073.

, entre em contato com a secretaria de Saúde Vigilância Ambiental pelos números (54) 99654-1444 ou (54) 3046-0073. Esgotos sem tratamento podem ser denunciados para a secretaria do Meio Ambiente, pelo número (54) 3312-9201.

sem tratamento podem ser denunciados para a secretaria do Meio Ambiente, pelo número (54) 3312-9201. Casos de terrenos baldios devem ser levados à secretaria de Transportes e Serviços Gerais através do (54) 3313-7576.