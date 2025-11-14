No Dia do Diabetes, conheça os fatores de risco e a iniciativa que ajuda o tratamento de crianças de Passo Fundo

O Dia Mundial do Diabetes, celebrado nesta sexta-feira (14), reforça a importância da prevenção e controle da doença. Em Passo Fundo, uma das iniciativas voltadas à conscientização é o Acampamento da Criança com Diabetes, que segue até domingo (16) no campus 1 da Universidade de Passo Fundo (UPF).

Na 11ª edição, o evento reúne 36 crianças e adolescentes que têm acesso a endocrinologistas, oficinas de alimentação, exames de visão e ações recreativas.

Para quem participa, é uma oportunidade de aprender sobre a doença e também dividir as angústias com outras pessoas que passam pelo mesmo diagnóstico.

A família de Andressa Brusque mora em Passo Fundo e participa do evento há quatro anos. Ela vem para trazer a filha Antonela, 9, que já fez amizades no acampamento:

— Descobrimos o diabetes na minha filha quando ela tinha 5 anos, e foi um susto, porque até pouco tempo era uma doença que matava. Estamos aprendendo juntas que o diabetes é apenas uma condição, e que pode ser controlada — relata.

— Eu amo participar, adoro fazer as brincadeiras e já aprendi algumas coisas da minha saúde — completou Antonela.

"Já aprendi algumas coisas da minha saúde", disse Antonela, 9 anos. Eduarda Costa / Agencia RBS

O acampamento é realizado em parceria com a Universidade de Passo Fundo (UPF), Hospital São Vicente de Paulo e Lions Club, que acompanham o projeto desde as primeiras edições. Para Maria Leonor, uma das representantes, o evento tem mudado a forma como as famílias e as escolas encaram a doença:

— No início, as crianças se sentiam constrangidas por precisar de atenção especial, como aplicar a insulina. Hoje, vemos que elas estão mais seguras e conscientes sobre o próprio cuidado — afirma.

Conscientização e cuidados permanentes

O diabetes é uma doença crônica que pode agir silenciosamente por anos até ser descoberta. Ela ocorre quando o pâncreas não produz insulina ou quando o corpo não consegue utilizá-la de maneira adequada.

O excesso de glicose no sangue, se não controlado, pode causar complicações em órgãos como o coração, rins, olhos e nervos.

Em Passo Fundo, todas as unidades de saúde estão habilitadas para atender pessoas com suspeita ou diagnóstico de diabetes. O acompanhamento é feito por uma equipe multidisciplinar, que realiza consultas, distribui medicamentos, insulinas e fitas de controle glicêmico.