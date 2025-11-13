Hospital de Soledade é beneficiado com doação de aparelho de raio-X de R$ 250 mil

Entrega aconteceu na quarta-feira. Rotary Club de Soledade / Divulgação

O Hospital Frei Clemente de Soledade, no norte do Estado, recebeu um novo aparelho de raio-X avaliado em R$ 250 mil. A doação é fruto de uma parceria entre o Rotary Club local, a Fundação Rotária Internacional e seis clubes de Rotary da Alemanha.

A entrega aconteceu na tarde de quarta-feira (12) e o equipamento deve aprimorar o atendimento de saúde para uma população estimada em 105 mil habitantes da região.

A aquisição do equipamento foi financiada por múltiplas fontes: aproximadamente R$ 100 mil, correspondentes a 40% do valor total, foram doados pela Fundação Rotária, que consolida fundos de clubes Rotary de todo o mundo. Outros R$ 30 mil vieram de recursos locais, com destaque para a contribuição da corrida beneficente Stone Run, além de aportes do próprio Rotary Club de Soledade. A maior parcela, de cerca de R$ 120 mil, foi garantida pela colaboração de seis clubes alemães.

A escolha do aparelho de raio X foi feita pelo próprio Hospital Frei Clemente, que indicou a demanda por uma máquina Siemens específica, modelo que foi adquirido para atender às necessidades específicas da instituição.