Hospital de Marau tem primeiro ambulatório do Programa Saúde 60+ no Estado

Serviço funciona junto ao Hospital Cristo Redentor e é referência pra 62 municípios. HCR / Divulgação

A cidade de Marau, no norte do RS, é a primeira a contar com o Serviço Especializado de Referência à Saúde da Pessoa Idosa do programa Saúde 60+ RS. O ambulatório no Hospital Cristo Redentor (HCR) será referência para 62 municípios da área de abrangência da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, com sede em Passo Fundo.

Uma iniciativa do governo estadual, o programa é voltado ao atendimento ambulatorial especializado de pessoas com 60 anos ou mais, especialmente aquelas consideradas frágeis ou com diagnóstico de demência. A proposta é qualificar o atendimento na atenção primária, reduzir hospitalizações e diminuir filas na rede especializada.

Entre os diferenciais do serviço estão:

Atendimento multiprofissional com médico geriatra, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social ;

; Avaliação multidimensional da pessoa idosa;

Encaminhamento regulado via Sistema Gercon com uso do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20);

Continuidade do cuidado em articulação com a atenção primária.

O investimento mensal do Estado no ambulatório será de R$ 120 mil. A inauguração aconteceu no último dia 23 de outubro, quando a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, explicou o objetivo da iniciativa:

— Este serviço busca respeitar o idoso, estar junto e incluir a família nesse processo, compreendendo o contexto em que o idoso vive, para que todos se sintam seguros e acolhidos.

Já a enfermeira Letícia Belani, representante do Serviço 60+ de Marau, destacou a importância da iniciativa para a comunidade local, reforçando o compromisso do HCR com o envelhecimento saudável e digno.

Veja os municípios referenciados pelo Serviço 60+ de Marau

Almirante Tamandaré do Sul, Camargo, Carazinho, Casca, Ciríaco, Coqueiros do Sul, Coxilha, David Canabarro, Ernestina, Gentil, Lagoa dos Três Cantos, Marau, Mato Castelhano, Montauri, Muliterno, Não-me-Toque, Nicolau Vergueiro, Nova Alvorada, Passo Fundo, Pontão, Santo Antônio do Palma, Santo Antônio do Planalto, São Domingos do Sul, Serafina Corrêa, Sertão, Vanini, Victor Graef, Vila Maria, Água Santa, André da Rocha, Barracão, Cacique Doble, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Ibiaçá, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, Santa Cecília do Sul, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro, Tapejara, Tupanci do Sul, Vila Lângaro, Alto Alegre, Arvorezinha, Barros Cassal, Campos Borges, Espumoso, Fontoura Xavier, Ibirapuitã, Itapuca, Lagoão, Mormaço, Soledade, Tapera, Tio Hugo e Tunas.