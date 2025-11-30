Hemopasso vai receber quase R$ 1 milhão em equipamentos para ampliar processamento de plasma

Anúncio do fortalecimento da Hemorrede pública aconteceu durante a Semana Nacional do Doador de Sangue. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O Hemocentro Regional de Passo Fundo (Hemopasso) será contemplado com quase R$ 1 milhão em novos equipamentos para modernizar a estrutura de coleta, processamento e armazenamento de plasma.

O investimento faz parte do programa federal de fortalecimento da Hemorrede pública, anunciado pelo Ministério da Saúde na sexta-feira (28).

Passo Fundo vai receber cinco novos equipamentos, totalizando R$ 980,9 mil. Entre eles, está um blast freezer avaliado em R$ 600 mil, tecnologia de congelamento ultrarrápido capaz de congelar até 60 bolsas em 90 minutos. O pacote incluiu ainda três freezers de -30ºC (R$ 266,9 mil) e um ultrafreezer de -80ºC (R$ 114 mil).

O reforço integra a entrega de 604 novos equipamentos que serão distribuídos a hemocentros de todo o país. O Rio Grande do Sul receberá 20 unidades, somando quase R$ 3,4 milhões em investimentos. Além de Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre também estão entre os municípios beneficiados.

Segundo o Ministério da Saúde, a modernização da Hemorrede deve garantir um aumento inicial de 30% no aproveitamento do plasma, economizando R$ 260 milhões por ano com a redução da necessidade de importar medicamentos como imunoglobinas, albumina e fatores de coagulação.

O plasma, parte líquida do sangue utilizada para fabricar hemoderivados, é essencial no tratamento de pessoas com hemofilia, imunodeficiências e doenças raras, além de ser indispensável em cirurgias de grande porte.