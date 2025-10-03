Vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada até dezembro e está disponível em Passo Fundo 

Imunizante é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Bruno Todeschini / Agencia RBS

A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) está disponível em todas as salas de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Passo Fundo. A aplicação para jovens entre 15 e 19 anos foi prorrogada até o dia 31 de dezembro e o imunizante é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 7 milhões de adolescentes de 15 a 19 anos ainda não tomaram a vacina no país.

A imunização contempla também meninos e meninas de 9 a 14 anos. Em Passo Fundo, a cobertura vacinal nessa faixa-etária está em 87% para meninas. Para meninos, o índice não chega a 75%. A ampliação do prazo busca aumentar a cobertura vacinal e reduzir os riscos de doenças causadas pelo HPV.

Em Passo Fundo, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que basta comparecer a uma UBS com documento de identificação e carteira de vacinação para receber a dose. Para pessoas imunocomprometidas, o esquema de vacinação continua diferenciado, com mais doses.

O HPV é um vírus transmitido principalmente pelo contato sexual e pode causar complicações como câncer de colo de útero, além de outros órgãos do sistema reprodutor.