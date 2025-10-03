Saúde

Até dezembro
Notícia

Vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada até dezembro e está disponível em Passo Fundo 

Aplicação do imunizante foi prorrogada até o dia 31 de dezembro para jovens entre 15 e 19 anos 

Alessandra Hoppen

