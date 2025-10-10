Uísque consumido por mulher com suspeita de intoxicação por metanol é encaminhado à perícia; jovem saiu do hospital por conta própria

Bebida foi apreendida na casa da jovem. Renan Mattos / Agencia RBS

A Polícia Civil de Passo Fundo segue investigando o caso suspeito de intoxicação por metanol. A bebida consumida pela mulher de 20 anos, uma garrafa de uísque, foi encaminhada para perícia.

De acordo com a delegada responsável pela investigação, Carolina Goulart, a bebida foi apreendida na casa da jovem. Um inquérito foi aberto.

— Agora tem que aguardar o retorno da perícia, acompanhar tudo, então demora um pouquinho. Mas está tudo sendo investigado — explicou.

Leia Mais RS vai receber novo lote de antídoto para tratar casos de intoxicação por metanol

E na tarde de quinta-feira, a jovem, que estava internada, deixou o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) por vontade própria.

Conforme a instituição, ela apresentou melhora e foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um leito de enfermaria. Porém, optou por deixar o HSVP antes da conclusão do tratamento, mesmo sabendo dos riscos envolvidos.

A Vigilância em Saúde foi comunicada pelo hospital, seguindo os protocolos de notificação. Uma amostra de sangue da paciente foi enviada a Porto Alegre para análise.

O material coletado vai passar por exame no Centro de Informação Toxicológica (CIT), divisão do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. O resultado que deve confirmar ou não a presença da substância no organismo da mulher vai sair na tarde desta sexta-feira (10).

Investigações no RS

O caso suspeito foi informado na noite de quarta-feira (8) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Conforme a pasta, a jovem de 20 anos buscou atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo na terça-feira (7).

Ela teria consumido uísque e, posteriormente, apresentado episódios de convulsões. Além do caso em Passo Fundo, outras cinco investigações seguem ativas em Viamão, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Torres e Porto Alegre.

Atualmente, o Estado tem um caso confirmado para contaminação por metanol. O paciente, um homem de 42 anos, se intoxicou após beber duas caipirinhas em viagem a São Paulo.