Saúde

Em investigação
Notícia

Uísque consumido por mulher com suspeita de intoxicação por metanol é encaminhado à perícia; jovem saiu do hospital por conta própria

Bebida foi apreendida na casa da jovem de 20 anos. Resultado de exame que deve confirmar ou não a presença da substância vai sair nesta sexta-feira

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS