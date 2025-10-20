Saúde

Tratamento experimental contra enxaqueca traz esperança a pacientes no RS: “Voltei a viver normalmente”

Procedimento testado em Passo Fundo bloqueia artéria meníngea e já reduziu crises em pacientes crônicos. Estudo será ampliado para outras cidades

Tatiana Tramontina

Repórter

