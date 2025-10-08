Profissionais da saúde se reúnem em Passo Fundo para mapear o futuro dos cuidados médicos

Participantes buscam soluções para desafios na saúde. Rebecca Mistura / Agencia RBS

A busca por soluções que contribuam para a saúde é o objetivo de uma imersão realizada entre esta quarta (8) e quinta-feira (9) em Passo Fundo, norte do RS. O Hackathon Health Experience acontece no auditório do Centro de Distribuição e Operações Administrativas da São João.

O evento reúne 80 profissionais da área da saúde do sul do Brasil. Médicos, gestores de clínicas e hospitais, profissionais da tecnologia da informação na medicina, entre outros, estão reunidos na maratona com 20 horas de atividades destinadas a pensar a saúde de forma tecnológica e criativa.

Ao longo dos dois dias de programação, os participantes terão a oportunidade de vivenciar desafios reais voltados à experiência do paciente, mentoria com especialistas em saúde C-level (bem-estar de executivos no meio corporativo), negócios, equipes multidisciplinares e networking.

— O evento busca trabalhar a problemática do dia a dia e como solucionar essas dores. Por exemplo, otimizar a gestão de atendimento do paciente ou até mesmo pensar modelos preditivos, para entender se aquele paciente pode ter algum tipo de doença no futuro — pontua o diretor de inovação e relacionamento do Instituto Aliança Empresarial, Fernando Juriati.

Evento vai até a quinta-feira (9). Rebecca Mistura / Agencia RBS

Os profissionais discutem temas relevantes para a atuação em hospitais, clínicas, consultórios e serviços médicos, como: mapeamento e priorização de pontos críticos da jornada, estruturação de soluções e protótipos com aderência clínica-operacional e definição de métricas de valor e apresentação de pitch (venda do modelo de negócio) para uma banca avaliadora.

Leia Mais Passo Fundo tem mais de 8 mil pedidos na fila do SUS para consultas com especialistas

Participam do evento dez grupos e a expectativa é que ao menos quatro modelos de negócio sejam validados. Ao fim do evento, o hackathon irá premiar as melhores apresentações.

Profissionais de diferentes locais do RS — como Região Metropolitana, Serra, Região Central e norte gaúcho — participam do evento, além de representantes de Santa Catarina.