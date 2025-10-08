Saúde

Inovação
Notícia

Profissionais da saúde se reúnem em Passo Fundo para mapear o futuro dos cuidados médicos

Evento reúne 80 especialista do sul do Brasil para criar soluções que transformem a jornada do paciente

Rebecca Mistura

Repórter

