Prefeitura de Marau faz mutirão para reduzir fila de mamografias

Exames possibilita diagnóstico precoce do câncer de mama Gorodenkoff / stock.adobe.com

Na próxima segunda-feira (3), a prefeitura de Marau, no norte do Estado, fará um mutirão para zerar a demanda de pedidos por mamografias no município.

Ao todo, serão realizados 557 exames, com investimento de R$ 89,1 mil destinados pela prefeitura de Marau. A medida busca garantir o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

— O mutirão foi planejado para atender imediatamente todas as mulheres que aguardavam o exame. É uma ação objetiva, voltada à prevenção e ao cuidado com a saúde — destaca a prefeita Naura Bordignon.

O serviço será oferecido no Hospital Cristo Redentor, Centro de Diagnóstico Marau, Cedil e na Clínica Kozma.