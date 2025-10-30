Prefeitura de Marau faz mutirão para reduzir fila de mamografias

Na próxima segunda-feira (3), a prefeitura de Marau, no norte do Estado, fará um mutirão para zerar a demanda de pedidos por mamografias no município.
Ao todo, serão realizados 557 exames, com investimento de R$ 89,1 mil destinados pela prefeitura de Marau. A medida busca garantir o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama.
— O mutirão foi planejado para atender imediatamente todas as mulheres que aguardavam o exame. É uma ação objetiva, voltada à prevenção e ao cuidado com a saúde — destaca a prefeita Naura Bordignon.
O serviço será oferecido no Hospital Cristo Redentor, Centro de Diagnóstico Marau, Cedil e na Clínica Kozma.
Novos mutirões poderão acontecer novamente até o fim do ano, caso surja demanda da comunidade.