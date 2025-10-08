Saúde

Norte do RS
Notícia

Passo Fundo tem caso suspeito de intoxicação por metanol 

Paciente é mulher de 20 anos que passou mal após ingerir uísque. Jovem está internada no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)

Lisielle Zanchettin

