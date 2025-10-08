Passo Fundo tem caso suspeito de intoxicação por metanol 

Primeiro caso no Estado foi confirmado nesta quarta-feira (8). kittisak / adobe.stock.com

Passo Fundo tem um caso em investigação por suspeita de metanol. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, uma mulher de 20 anos passou mal após ingerir uísque.

A paciente buscou atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) na terça-feira (7). Ela teria apresentado episódios de convulsões e precisou ser intubada. A jovem segue internada.

Outros três casos também estão em investigação no Estado, nas cidades de Porto Alegre, Nova Santa Rita e Novo Hamburgo.

Leia Mais RS tem quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol

Em Novo Hamburgo, um homem de 21 anos passou mal no domingo (5) depois de tomar cachaça. Ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento Canudos com sintomas como vômito, visão turva e dor de cabeça.

Um homem de 45 anos também passou mal em Nova Santa Rita após tomar cachaça e sentir fraqueza nas pernas, visão turva, além de quadro de vômitos. Não há detalhes sobre onde ele buscou atendimento.

Já em Porto Alegre, um paciente de 23 anos passou mal após ingerir vinho. O homem foi atendido na Santa Casa e passa bem.

Até o momento, foi confirmado apenas um diagnóstico de contaminação por metanol no Estado. Outros dois casos, em Porto Alegre e Santa Maria, foram descartados após exames realizados pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Medicação chega hoje no Estado

O Ministério da Saúde irá enviar dois medicamentos para o tratamento de possíveis casos confirmados de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul.

Conforme o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Gilberto Barichello, a previsão é de que 60 ampolas de etanol farmacêutico cheguem no aeroporto Salgado Filho às 23h15min desta quarta-feira.