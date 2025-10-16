Passo Fundo realiza Dia D de Vacinação neste sábado com foco em crianças e adolescentes

O próximo sábado (18) marca o Dia D de Vacinação em Passo Fundo, no norte do Estado. Das 8h às 17h, as 26 unidades de saúde do município estarão abertas para atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Durante o dia, estarão disponíveis as 19 vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. A estratégia é articulada pelo Ministério da Saúde para reduzir o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis, diminuir a taxa de abandono do esquema vacinal e ampliar a cobertura vacinal.
— É fundamental que todas as crianças e adolescentes compareçam nas unidades de saúde para que possa ser avaliada a carteira de vacinação — destaca a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.
A orientação é para as famílias levarem a carteirinha de vacinação ao posto de saúde mais próximo de sua residência para a verificação. Os pais podem solicitar ainda o comprovante de situação vacinal, documento exigido no momento da matrícula e rematrícula escolar.
Em paralelo, também haverá atendimento para as mulheres nas unidades, na programação do Outubro Rosa. Entre os serviços estão coleta do citopatológico, exame clínico das mamas, encaminhamento para mamografia, testes rápidos e orientações em saúde.
Cidade atinge meta em apenas uma das vacinas
Como divulgado pela reportagem de GZH Passo Fundo no início do mês, a única vacina que atinge a meta de vacinação na cidade é a BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose.
Entre as crianças, a menor procura é pela imunização contra a febre amarela (59,2%), seguida da meningocócica conjugada (59,9%), varicela (75,6%) e hepatite A infantil (77,9%). Os imunizantes têm meta de cobertura de 95%, conforme estabelece o Ministério da Saúde.
Dia D de Vacinação
Locais
- Central de Vacinas
- Cais Hípica
- Cais Boqueirão
- Cais Vila Luíza
- Cais São Cristóvão
- ESF Adriana Lírio
- ESF São José
- ESF São Luiz Gonzaga
- ESF Adolfo Groth
- ESF Donária / Santa Marta
- ESF Mattos
- ESF Nenê Graeff
- ESF Jerônimo Coelho
- ESF Planaltina
- ESF São Cristóvão
- ESF Valinhos
- ESF Ricci
- ESF Zachia
- ESF Adirbal Corralo
- ESF Jaboticabal
- ESF Caic Edu Azambuja
- UBS Parque Farroupilha
- UBS Jardim América
- UBS Vila Nova / Santa Maria
- UBS Petrópolis
- UBS Annes
Vacinas para menores de sete anos
- BCG (tuberculose)
- Hepatite B
- Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por Haemophilus influenzae tipo B).
- Pólio
- Rotavírus
- Pneumocócica decavalente
- Meningocócica C
- Meningocócica ACWY
- Gripe (influenza)
- Covid-19
- Febre amarela
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)
- DTP infantil (difteria, tétano e coqueluche)
- Hepatite A
- Varicela
Vacinas para crianças e adolescentes
- Hepatite B
- Febre amarela
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Dupla adulto (difteria e tétano)
- Tríplice bacteriana adulto (difteria, tétano e coqueluche)
- Meningocócica ACWY
- HPV
- Varicela
