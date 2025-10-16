Passo Fundo realiza Dia D de Vacinação neste sábado com foco em crianças e adolescentes

A Campanha Nacional de Multivacinação segue até 31 de outubro. Michel Sanderi / PMPF

O próximo sábado (18) marca o Dia D de Vacinação em Passo Fundo, no norte do Estado. Das 8h às 17h, as 26 unidades de saúde do município estarão abertas para atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Durante o dia, estarão disponíveis as 19 vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. A estratégia é articulada pelo Ministério da Saúde para reduzir o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis, diminuir a taxa de abandono do esquema vacinal e ampliar a cobertura vacinal.

— É fundamental que todas as crianças e adolescentes compareçam nas unidades de saúde para que possa ser avaliada a carteira de vacinação — destaca a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.

A orientação é para as famílias levarem a carteirinha de vacinação ao posto de saúde mais próximo de sua residência para a verificação. Os pais podem solicitar ainda o comprovante de situação vacinal, documento exigido no momento da matrícula e rematrícula escolar.

Em paralelo, também haverá atendimento para as mulheres nas unidades, na programação do Outubro Rosa. Entre os serviços estão coleta do citopatológico, exame clínico das mamas, encaminhamento para mamografia, testes rápidos e orientações em saúde.

Cidade atinge meta em apenas uma das vacinas

Como divulgado pela reportagem de GZH Passo Fundo no início do mês, a única vacina que atinge a meta de vacinação na cidade é a BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose.

Entre as crianças, a menor procura é pela imunização contra a febre amarela (59,2%), seguida da meningocócica conjugada (59,9%), varicela (75,6%) e hepatite A infantil (77,9%). Os imunizantes têm meta de cobertura de 95%, conforme estabelece o Ministério da Saúde.

Dia D de Vacinação

Locais

Central de Vacinas

Cais Hípica

Cais Boqueirão

Cais Vila Luíza

Cais São Cristóvão

ESF Adriana Lírio

ESF São José

ESF São Luiz Gonzaga

ESF Adolfo Groth

ESF Donária / Santa Marta

ESF Mattos

ESF Nenê Graeff

ESF Jerônimo Coelho

ESF Planaltina

ESF São Cristóvão

ESF Valinhos

ESF Ricci

ESF Zachia

ESF Adirbal Corralo

ESF Jaboticabal

ESF Caic Edu Azambuja

UBS Parque Farroupilha

UBS Jardim América

UBS Vila Nova / Santa Maria

UBS Petrópolis

UBS Annes

Vacinas para menores de sete anos

BCG (tuberculose)

Hepatite B

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por Haemophilus influenzae tipo B).

Pólio

Rotavírus

Pneumocócica decavalente

Meningocócica C

Meningocócica ACWY

Gripe (influenza)

Covid-19

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

DTP infantil (difteria, tétano e coqueluche)

Hepatite A

Varicela

Vacinas para crianças e adolescentes

Hepatite B

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Dupla adulto (difteria e tétano)

Tríplice bacteriana adulto (difteria, tétano e coqueluche)

Meningocócica ACWY

HPV

Varicela