Passo Fundo inicia campanha de multivacinação para crianças e adolescentes na segunda-feira

A partir desta segunda-feira (6), todas as unidades de saúde de Passo Fundo estarão mobilizadas na campanha de multivacinação para atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
O Dia D de mobilização será em 18 de outubro e a campanha segue ao longo deste mês. Até o dia 31 de outubro, serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.
A estratégia articulada pelo Ministério da Saúde busca diminuir o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis, reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal e ampliar as coberturas vacinais.
— Todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos deverão ser levadas a uma unidade de vacinação para que a carteirinha seja avaliada e o esquema vacinal atualizado de acordo com a situação encontrada — pontua a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.
Durante a vacinação, as crianças também poderão receber um atestado de comprovação do status vacinal, exigido pelas escolas no momento da matrícula e rematrícula. A orientação é para que as famílias busquem a unidade de saúde mais próxima de sua residência com carteirinha de vacinação para fazer a checagem.
Horários de vacinação
- UBS e ESF: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min
- Central de Vacinas: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
- Cais: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min; e sábado, das 8h às 11h30min
Locais
- Central de Vacinas
- Cais Hípica
- Cais Boqueirão
- Cais Vila Luíza
- Cais São Cristóvão
- ESF Adriana Lírio
- ESF São José
- ESF São Luiz Gonzaga
- ESF Adolfo Groth
- ESF Donária / Santa Marta
- ESF Mattos
- ESF Nenê Graeff
- ESF Jerônimo Coelho
- ESF Planaltina
- ESF São Cristóvão
- ESF Valinhos
- ESF Ricci
- ESF Zachia
- ESF Adirbal Corralo
- ESF Jaboticabal
- ESF Caic Edu Azambuja
- UBS Parque Farroupilha
- UBS Jardim América
- UBS Vila Nova / Santa Maria
- UBS Petrópolis
- UBS Annes
Vacinas para menores de sete anos
- BCG (tuberculose)
- Hepatite B
- Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por Haemophilus influenzae tipo B).
- Pólio
- Rotavírus
- Pneumocócica decavalente
- Meningocócica C
- Meningocócica ACWY
- Gripe (influenza)
- Covid-19
- Febre amarela
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)
- DTP infantil (difteria, tétano e coqueluche)
- Hepatite A
- Varicela
Vacinas para crianças e adolescentes
- Hepatite B
- Febre amarela
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Dupla adulto (difteria e tétano)
- Tríplice bacteriana adulto (difteria, tétano e coqueluche)
- Meningocócica ACWY
- HPV
- Varicela
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.