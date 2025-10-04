Passo Fundo inicia campanha de multivacinação para crianças e adolescentes na segunda-feira

Serão 19 imunizantes ofertados durante a campanha. Porthus Junior / Agencia RBS

A partir desta segunda-feira (6), todas as unidades de saúde de Passo Fundo estarão mobilizadas na campanha de multivacinação para atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O Dia D de mobilização será em 18 de outubro e a campanha segue ao longo deste mês. Até o dia 31 de outubro, serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Leia Mais Vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada até dezembro e está disponível em Passo Fundo

A estratégia articulada pelo Ministério da Saúde busca diminuir o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis, reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal e ampliar as coberturas vacinais.

— Todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos deverão ser levadas a uma unidade de vacinação para que a carteirinha seja avaliada e o esquema vacinal atualizado de acordo com a situação encontrada — pontua a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.

Durante a vacinação, as crianças também poderão receber um atestado de comprovação do status vacinal, exigido pelas escolas no momento da matrícula e rematrícula. A orientação é para que as famílias busquem a unidade de saúde mais próxima de sua residência com carteirinha de vacinação para fazer a checagem.

Horários de vacinação

UBS e ESF : segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min

: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min Central de Vacinas: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

segunda a sexta-feira, das 8h às 18h Cais: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min; e sábado, das 8h às 11h30min

Locais

Central de Vacinas

Cais Hípica

Cais Boqueirão

Cais Vila Luíza

Cais São Cristóvão

ESF Adriana Lírio

ESF São José

ESF São Luiz Gonzaga

ESF Adolfo Groth

ESF Donária / Santa Marta

ESF Mattos

ESF Nenê Graeff

ESF Jerônimo Coelho

ESF Planaltina

ESF São Cristóvão

ESF Valinhos

ESF Ricci

ESF Zachia

ESF Adirbal Corralo

ESF Jaboticabal

ESF Caic Edu Azambuja

UBS Parque Farroupilha

UBS Jardim América

UBS Vila Nova / Santa Maria

UBS Petrópolis

UBS Annes

Vacinas para menores de sete anos

BCG (tuberculose)

Hepatite B

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por Haemophilus influenzae tipo B).

Pólio

Rotavírus

Pneumocócica decavalente

Meningocócica C

Meningocócica ACWY

Gripe (influenza)

Covid-19

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

DTP infantil (difteria, tétano e coqueluche)

Hepatite A

Varicela

Vacinas para crianças e adolescentes

Hepatite B

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Dupla adulto (difteria e tétano)

Tríplice bacteriana adulto (difteria, tétano e coqueluche)

Meningocócica ACWY

HPV

Varicela