Saúde

Em alerta
Notícia

Passo Fundo atinge a meta de imunização em apenas uma das vacinas obrigatórias para crianças

Menor procura é pela dose contra a febre amarela. Campanha busca reverter quadro de abandono da caderneta de vacinação e resgatar não-vacinados

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS