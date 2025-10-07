Passo Fundo atinge a meta de imunização em apenas uma das vacinas obrigatórias para crianças

Imunizantes estão disponíveis nas 26 salas de vacinação. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As vacinas contra febre amarela, meningite, hepatite B e varicela são as que registram a menor cobertura entre crianças e adolescentes em Passo Fundo, no norte do Estado. Dados da Vigilância Municipal em Saúde mostram que os imunizantes obrigatórios ficam abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde.

A única vacina que atinge a meta em Passo Fundo é a BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar).

Entre as crianças, a menor procura é pela imunização contra a febre amarela (59,2%), seguida de meningocócica conjugada (59,9%), varicela (75,6%) e hepatite A infantil (77,9%). Os imunizantes têm meta de cobertura de 95%, conforme estabelece o Ministério da Saúde.

Na tentativa de reverter esse quadro, começou na segunda-feira (6) a campanha de multivacinação para atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A cidade tem mais de 38 mil moradores dentro dessa faixa etária.

— As coberturas melhoraram a partir da exigência do atestado de vacinação para matrícula e rematrícula nas escolas. Nós solicitamos que os pais ou responsáveis levem os seus filhos até as unidades com a caderneta de vacinação para avaliação e atualização, além de solicitar o atestado — enfatiza a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.

As vacinas contra covid-19 e influenza, que não são obrigatórias, também têm cobertura baixa: apenas 0,19% no caso da covid para menores de um ano e de 48,5% na da gripe, que abrange crianças de 6 meses a menores de seis anos. A recomendação é que os pequenos recebam os imunizantes.

Campanha de multivacinação

A campanha é uma estratégia articulada pelo Ministério da Saúde, que busca diminuir o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis, reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal e ampliar as coberturas vacinais. O Dia D de mobilização será em 18 de outubro e a campanha segue até 31 de outubro.

Horários

UBS e ESF : segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min

: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min Central de Vacinas: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

segunda a sexta-feira, das 8h às 18h Cais: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min; e sábado, das 8h às 11h30min

Locais

Central de Vacinas

Cais Hípica

Cais Boqueirão

Cais Vila Luíza

Cais São Cristóvão

ESF Adriana Lírio

ESF São José

ESF São Luiz Gonzaga

ESF Adolfo Groth

ESF Donária / Santa Marta

ESF Mattos

ESF Nenê Graeff

ESF Jerônimo Coelho

ESF Planaltina

ESF São Cristóvão

ESF Valinhos

ESF Ricci

ESF Zachia

ESF Adirbal Corralo

ESF Jaboticabal

ESF Caic Edu Azambuja

UBS Parque Farroupilha

UBS Jardim América

UBS Vila Nova / Santa Maria

UBS Petrópolis

UBS Annes

Vacinas para menores de sete anos

BCG (tuberculose)

Hepatite B

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por Haemophilus influenzae tipo B).

Pólio

Rotavírus

Pneumocócica decavalente

Meningocócica C

Meningocócica ACWY

Gripe (influenza)

Covid-19

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

DTP infantil (difteria, tétano e coqueluche)

Hepatite A

Varicela

Vacinas para crianças e adolescentes

Hepatite B

Febre amarela

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Dupla adulto (difteria e tétano)

Tríplice bacteriana adulto (difteria, tétano e coqueluche)

Meningocócica ACWY

HPV

Varicela