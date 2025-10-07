Passo Fundo atinge a meta de imunização em apenas uma das vacinas obrigatórias para crianças

As vacinas contra febre amarela, meningite, hepatite B e varicela são as que registram a menor cobertura entre crianças e adolescentes em Passo Fundo, no norte do Estado. Dados da Vigilância Municipal em Saúde mostram que os imunizantes obrigatórios ficam abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde.
A única vacina que atinge a meta em Passo Fundo é a BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar).
Entre as crianças, a menor procura é pela imunização contra a febre amarela (59,2%), seguida de meningocócica conjugada (59,9%), varicela (75,6%) e hepatite A infantil (77,9%). Os imunizantes têm meta de cobertura de 95%, conforme estabelece o Ministério da Saúde.
Na tentativa de reverter esse quadro, começou na segunda-feira (6) a campanha de multivacinação para atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A cidade tem mais de 38 mil moradores dentro dessa faixa etária.
— As coberturas melhoraram a partir da exigência do atestado de vacinação para matrícula e rematrícula nas escolas. Nós solicitamos que os pais ou responsáveis levem os seus filhos até as unidades com a caderneta de vacinação para avaliação e atualização, além de solicitar o atestado — enfatiza a coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanatta.
As vacinas contra covid-19 e influenza, que não são obrigatórias, também têm cobertura baixa: apenas 0,19% no caso da covid para menores de um ano e de 48,5% na da gripe, que abrange crianças de 6 meses a menores de seis anos. A recomendação é que os pequenos recebam os imunizantes.
Campanha de multivacinação
A campanha é uma estratégia articulada pelo Ministério da Saúde, que busca diminuir o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis, reduzir as taxas de abandono do esquema vacinal e ampliar as coberturas vacinais. O Dia D de mobilização será em 18 de outubro e a campanha segue até 31 de outubro.
Horários
- UBS e ESF: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 16h30min
- Central de Vacinas: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
- Cais: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min; e sábado, das 8h às 11h30min
Locais
- Central de Vacinas
- Cais Hípica
- Cais Boqueirão
- Cais Vila Luíza
- Cais São Cristóvão
- ESF Adriana Lírio
- ESF São José
- ESF São Luiz Gonzaga
- ESF Adolfo Groth
- ESF Donária / Santa Marta
- ESF Mattos
- ESF Nenê Graeff
- ESF Jerônimo Coelho
- ESF Planaltina
- ESF São Cristóvão
- ESF Valinhos
- ESF Ricci
- ESF Zachia
- ESF Adirbal Corralo
- ESF Jaboticabal
- ESF Caic Edu Azambuja
- UBS Parque Farroupilha
- UBS Jardim América
- UBS Vila Nova / Santa Maria
- UBS Petrópolis
- UBS Annes
Vacinas para menores de sete anos
- BCG (tuberculose)
- Hepatite B
- Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por Haemophilus influenzae tipo B).
- Pólio
- Rotavírus
- Pneumocócica decavalente
- Meningocócica C
- Meningocócica ACWY
- Gripe (influenza)
- Covid-19
- Febre amarela
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)
- DTP infantil (difteria, tétano e coqueluche)
- Hepatite A
- Varicela
Vacinas para crianças e adolescentes
- Hepatite B
- Febre amarela
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Dupla adulto (difteria e tétano)
- Tríplice bacteriana adulto (difteria, tétano e coqueluche)
- Meningocócica ACWY
- HPV
- Varicela
