HSVP faz blitz para conscientização e prevenção ao AVC

Em alusão ao Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), celebrado na quarta-feira (29), o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo promove nesta quinta (30) uma blitz para conscientização e diagnóstico dos sintomas da doença.

Até as 15h a comunidade pode tirar dúvidas e receber orientações de cuidado à saúde em um estande montado em frente ao Hospital, na esquina entre as Ruas Uruguai e Teixeira Soares.

Leia Mais Dia Mundial do AVC: Rio Grande do Sul é o quinto Estado em mortes no país

— O AVC é a segunda maior causa de morte no Brasil e a principal causa de incapacidade no mundo, e o seu reconhecimento precoce salva vidas. O quanto antes o paciente reconhecer os sintomas e chegar na emergência, conseguimos salvar o cérebro — resume a médica neurologista do HSVP, Thaise Dal Moro.

Quem passou pelo local aprovou a iniciativa. O vendedor Alceu de Quadros disse que não tem histórico familiar da doença, mas aprendeu a identificar:

— Bem legal esse trabalho porque a gente fica por dentro dos sintomas e pode procurar o médico mais rápido caso aconteça com a gente.

Como identificar o AVC

Saber identificar os sintomas precocemente pode salvar vidas. A médica Thaise Dal Moro ensina uma regrinha que pode ajudar na identificação:

— Siga a sigla Samu: o "S" de sorriso, observe se o paciente não consegue sorrir; o "a" de abraço, caso ele tenha dificuldade de movimento, o "m" de música, se ele não conseguir falar ou cantar uma música, e o "u" de urgência, caso todos esses sintomas apareçam.

Principais sintomas do AVC

Fraqueza ou dormência em um dos lados do corpo (rosto, braço ou perna)

Dificuldade para falar ou entender o que as pessoas dizem

Alterações na visão (visão dupla, turva ou perda visual)

Tontura, perda de equilíbrio ou coordenação

Dor de cabeça intensa e repentina, sem causa aparente.

Leia Mais Quadro silencioso: tratamento após AVC é essencial para assegurar a qualidade de vida de pacientes

Formas de prevenir a condição

O foco está na prevenção. Hábitos de saúde, exercícios regulares, alimentação saudável e não fumar, são os principais cuidados.