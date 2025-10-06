Hospital Municipal de Passo Fundo opera acima da capacidade e restringe atendimentos

Ocupação atinge os leitos das salas vermelha, laranja, amarela e de internação em 100%. PMPF / Divulgação

O Hospital Beneficente Dr. César Santos — também conhecido como Hospital Municipal —, em Passo Fundo, anunciou na tarde desta segunda-feira (6) que a instituição está operando com superlotação em diferentes setores.

Em nota, a prefeitura de Passo Fundo informou que a ocupação atinge os leitos das salas vermelha, laranja, amarela e de internação em 100%. O setor de pronto atendimento também está comprometido e opera com 180% da capacidade máxima — o que representa quase o dobro do limite previsto.

Por esse motivo, o hospital está trabalhando com restrição de atendimento e orienta que os pacientes busquem outros serviços em caso de necessidade.