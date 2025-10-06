Hospital Municipal de Passo Fundo opera acima da capacidade e restringe atendimentos

O Hospital Beneficente Dr. César Santos — também conhecido como Hospital Municipal —, em Passo Fundo, anunciou na tarde desta segunda-feira (6) que a instituição está operando com superlotação em diferentes setores.
Em nota, a prefeitura de Passo Fundo informou que a ocupação atinge os leitos das salas vermelha, laranja, amarela e de internação em 100%. O setor de pronto atendimento também está comprometido e opera com 180% da capacidade máxima — o que representa quase o dobro do limite previsto.
Por esse motivo, o hospital está trabalhando com restrição de atendimento e orienta que os pacientes busquem outros serviços em caso de necessidade.
A última vez que o Hospital Municipal anunciou que operava acima da capacidade foi em 7 de março, com superlotação na emergência. À época, 140% dos leitos, incluindo os da sala vermelha, estavam ocupados.