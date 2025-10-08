Saúde

Ocupação em 178%
Hospital de Clínicas de Passo Fundo opera acima da capacidade e restringe atendimentos na emergência

Cenário de lotação é recorrente, reflexo dos casos de alta complexidade

Luiz Otávio Calderan

