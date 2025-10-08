Hospital de Clínicas de Passo Fundo opera acima da capacidade e restringe atendimentos na emergência

Setor opera acima da capacidade há pelo menos três meses. Divulgação / Divulgação

O Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo informou nesta quarta-feira (8) que a Unidade de Emergência apresenta superlotação. A ocupação no setor chega a 178% da capacidade de atendimento.

Conforme a instituição, o cenário é recorrente na unidade, que registra níveis de ocupação acima da capacidade há pelo menos três meses. No início desta semana, por exemplo, o índice chegou a 206%.

O hospital alerta que os atendimentos estão restritos a casos de urgência e emergência, devido à superlotação do setor. A emergência do HC opera com 23 leitos, além de outros 10 destinados ao atendimento de dor torácica e casos de acidente vascular cerebral.

De acordo com a instituição, a superlotação e a alta complexidade dos casos atendidos impactam nos recursos materiais e humanos.

Outros hospitais

Na tarde da última segunda-feira (6), o Hospital Beneficente Dr. César Santos operava com superlotação em diferentes setores. Nesta quarta, a capacidade de atendimento do Hospital Municipal foi retomada após a transferência de alguns pacientes graves para outras cidades da região.

Já o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) divulgou que opera com 95% de ocupação, devido a patologias diversas como doença renal crônica, pneumonia, pacientes com doenças cardíacas e oncológica.

*Colaborou Felipe Matiasso