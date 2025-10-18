Dia D de multivacinação tem movimento tímido em Passo Fundo

Procura por vacinação nos postos de Passo Fundo era baixa na manhã deste sábado. Luiz Otávio Calderan / Agencia RBS

Mesmo sob uma fina garoa que caiu na manhã deste sábado (18), Rodrigo da Silva Rodrigues saiu de casa com os três filhos rumo à unidade básica de saúde do bairro Annes, em Passo Fundo. A missão era conferir o esquema vacinal das crianças e garantir que a caderneta estivesse em dia. Gabriela, sete anos, e Matheus, quatro, precisaram atualizar algumas doses.

— É importante atualizar, que as crianças estejam vacinadas. Algumas doenças voltaram a aparecer, então é bom estar sempre cuidando a carteirinha das crianças — comentou o pai dos pequenos.

A ação faz parte do Dia D da campanha de multivacinação, que mobilizou 26 unidades de saúde do município, abertas até as 17h para atender especialmente crianças e adolescentes menores de 15 anos. Apesar da baixa procura pela manhã, a iniciativa busca ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção contra doenças evitáveis.

Além das vacinas, os pais também podem solicitar o comprovante de situação vacinal, documento exigido no momento da matrícula e rematrícula nas escolas da cidade. A Campanha Nacional de Multivacinação segue até 31 de outubro.

Apesar dos esforços, a única vacina que atingiu a meta de cobertura em Passo Fundo até agora foi a BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose. Já entre as vacinas com menor procura estão as doses contra febre amarela, meningite meningocócica conjugada, varicela e hepatite A infantil.

Rodrigues também destacou a importância de realizar a campanha em um sábado: