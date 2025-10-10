Caso suspeito de intoxicação por metanol em Passo Fundo tem resultado negativo

O caso suspeito de intoxicação por metanol em Passo Fundo teve resultado negativo. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde.

O material coletado passou por exame no Centro de Informação Toxicológica (CIT), divisão do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. A Polícia Civil de Passo Fundo encaminhou a garrafa de uísque consumido pela mulher para perícia.

A mulher de 20 anos buscou atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo na terça-feira (7). Ela teria consumido uísque, teve convulsões e chegou a ser intubada.

Segundo o HSVP, a mulher apresentou melhora e foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um leito de enfermaria. Porém, optou por deixar o hospital antes da conclusão do tratamento, mesmo sabendo dos riscos envolvidos.

Com o resultado negativo, o caso deixa de ser considerado suspeito, conforme os protocolos estabelecidos pela Secretaria Estadual da Saúde e pelo Centro de Informação Toxicológica (CIT).

Segundo a Secretaria de Saúde, Passo Fundo não tem mais casos suspeitos de intoxicação por metanol. Atualmente, o Estado tem um caso confirmado para contaminação pela substância química. O paciente, um homem de 42 anos, se intoxicou após beber duas caipirinhas em viagem a São Paulo.