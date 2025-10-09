Caso suspeito de intoxicação por metanol em Passo Fundo é analisado na Capital; paciente está na UTI

Bebida ingerida pela paciente foi recolhida e encaminhada para perícia. Júlia Taube / Agencia RBS

Uma amostra de sangue da paciente internada por suspeita de intoxicação por metanol em Passo Fundo, no norte do Estado, foi enviada a Porto Alegre para análise na manhã desta quinta-feira (9).

O material coletado vai passar por exame no Centro de Informação Toxicológica (CIT), divisão do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. O resultado deve confirmar ou não a presença da substância no organismo da mulher.

O caso suspeito foi informado na noite de quarta-feira (8) pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). Conforme a pasta, a jovem de 20 anos buscou atendimento médico no Hospital São Vicente de Paulo na terça-feira (7).

Ela teria consumido uísque e, posteriormente, apresentado episódios de convulsões. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o hospital informou que a paciente está internada em leito de UTI, com quadro clínico estável.

Segundo a prefeitura de Passo Fundo, a Vigilância em Saúde realizou todas as ações previstas em protocolo da SES, incluindo a investigação do caso. Também foi feito o recolhimento da bebida pela Polícia Civil, que encaminhou o material para exame pericial.

Casos no RS

A Secretaria da Saúde informou na manhã desta quarta-feira (9), em nota, que uma das suspeitas de intoxicação por metanol foi descartada após exames laboratoriais.

Trata-se do homem de 23 anos residente em Porto Alegre. Mais dois casos suspeitos foram notificados, um em Porto Alegre e outro em Viamão. Com isso, o RS tem um caso confirmado, quatro em investigação e quatro descartados.

Caso confirmado

Trata-se de um homem de 42 anos, de Porto Alegre, que consumiu caipirinhas de vodca em São Paulo em 26 de setembro. Ele apresentou sintomas como febre, dor abdominal e dor de cabeça entre 12 e 24 horas após o consumo.

Também relatou visão turva e alteração na percepção de cores. De volta ao RS, foi atendido na emergência do Hospital São Lucas da PUCRS, em 30 de setembro, onde recebeu tratamento e foi liberado.

Em investigação

Homem, 28 anos, de Porto Alegre

Homem, 64 anos, de Viamão

Homem, 21 anos, de Novo Hamburgo

Mulher, 20 anos, de Passo Fundo

Descartados