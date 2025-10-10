Bebê aguarda há quatro dias por vaga em UTI pediátrica no norte do RS

Menina deu entrada na Fundação Hospitalar Pio XII no dia 30 de setembro. undação Hospitalar Pio XII / Divulgação

Um bebê de dois meses aguarda há quatro dias por um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica em Seberi, no norte do Estado. A Justiça determinou que o Estado e o município providenciem em até 12 horas uma vaga pediátrica com serviço de cardiologia para a menina.

A decisão, emitida em caráter de urgência, foi concedida após ação movida pela mãe da criança, Taciane Lessa Chaves. A bebê deu entrada na Fundação Hospitalar Pio XII no dia 30 de setembro, mas somente nesta semana surgiu a necessidade de transferência para uma UTI.

— Está bem complicado de cuidar dela. Ela precisa de um leito na UTI pediátrica urgente. Ela está sofrendo demais — afirma.

De acordo com os documentos apresentados no processo, a menina foi diagnosticada com malformações congênitas dos septos cardíacos, doença cardíaca pulmonar e pneumonia bacteriana, além de estar sob observação por suspeita de tuberculose. O quadro é considerado grave e, segundo a decisão, pode levar a óbito caso o tratamento adequado não seja realizado com urgência.

O juiz responsável determinou que, se não houver vaga disponível na rede pública, o Estado e o município devem arcar com a transferência, internação e tratamento da criança em hospital privado, conforme indicação médica.

A Associação UTI Neonatal e Pediátrica do Rio Grande do Sul (Aunp-RS) acompanha o caso.

