Outubro Rosa
Notícia

A cada cinco mulheres com câncer de mama em Passo Fundo, quatro descobrem a doença em estágio inicial 

Há 10 anos, maioria dos diagnósticos era feito em estágio avançado. Inversão no cenário acontece graças à ampliação no acesso a exames e campanhas de incentivo

Rebecca Mistura

Repórter

