Surto de cinomose em Passo Fundo reforça importância da vacinação de cães

Passo Fundo registrou um surto de cinomose no último mês. Em apenas uma semana, foram confirmados casos de 18 cães infectados, conforme a Coordenadoria de Bem-Estar Animal do município.

Uma das principais doenças infectocontagiosas que atingem os cachorros, a cinomose é causada por um vírus altamente transmissível. Assim, embora os números tenham diminuído em setembro, a situação acendeu um alerta para tutores e profissionais da área sobre a necessidade de prevenção.

— Começaram em julho e agosto teve um pico. O que chamou a atenção é que os casos não foram específicos em filhotes, mas em animais de todas as idades. Todo ano tem cinomose, mas neste foi mais acentuado — explica a coordenadora Maria de Lourdes Secorum.

Muitos dos cães já chegam na Coordenadoria de Bem-Estar Animal em estado grave. Conforme Maria de Lourdes, isso acontece porque normalmente os tutores tentam tratar os animais em casa.

— Poucas pessoas têm a consciência de que o animal precisa de vacinação. Temos que trazer o hábito de vacinação de volta — afirma.

Principais sintomas e tratamento

O médico veterinário e especialista em virologia, Luiz Carlos Kreutz, explica que a contaminação acontece principalmente pelas vias respiratórias, boca ou contato com água e objetos contaminados.

Após a infecção, o cão pode apresentar um pico de febre ainda na primeira semana, mas os sintomas mais intensos surgem após sete dias. Entre os sinais clínicos estão secreção nasal e ocular, conjuntivite, tosse, perda de apetite e apatia.

Em quadros mais graves, o vírus pode atingir o sistema gastrointestinal, causando vômito e diarreia, ou mesmo o sistema nervoso central, levando a tremores, convulsões e doenças neurológicas.

— É essencial que se faça o protocolo de vacinação correto com recomendação de um veterinário. O vírus da cinomose é fácil de eliminar no meio ambiente: água, sabão e álcool matam o vírus, mas é importante que o animal esteja imunizado — orienta o veterinário.

O combate à infecção e o tratamento da doença, no entanto, são delicados e incertos, pontua Kreutz:

— O tratamento quando chega na segunda fase é complicado, pode dar certo como não pode. Falamos que o prognóstico é reservado, nunca podemos assegurar que ele vai ficar bom. É feita uma medicação de suporte com soro, antibiótico e anticonvulsivante, por exemplo, mas não existe nenhuma droga contra o vírus.

Vacinação é fundamental

Imunização deve ser iniciada ainda quando o animal é filhote. Lucas Amorelli / Agencia RBS

A forma mais eficaz de prevenção da cinomose é a vacinação. O especialista em virologia lembra que existem vacinas múltiplas, como a óctupla, que protege os cães contra oito doenças graves, incluindo a cinomose.

— O protocolo geralmente começa entre 45 a 60 dias de vida do filhote, com três doses aplicadas em intervalos de 21 a 30 dias. Também é recomendado fazer (reforço) com seis meses e um ano. A partir daí, o ciclo da vacinação estaria completo por alguns anos, mas muitos veterinários recomendam vacinar anualmente — resume.

