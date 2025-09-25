Passo Fundo tem mais de 8 mil pessoas na fila do SUS para consultas com especialistas

Ortopedia é a especialidade com mais tempo de espera em Passo Fundo. Jefferson Botega / Agencia RBS

A espera por uma consulta com especialista pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Passo Fundo, no norte do Estado, pode chegar a 163 dias, ou mais de cinco meses. Com 8.103 solicitações na fila em setembro, o prazo é menor que a média de espera do Estado, mas igualmente árduo para quem precisa tratar um problema de saúde.

E ainda que o tempo estimado seja longo, a morosidade pode ser maior que o previsto. Há 11 meses, o estudante de educação física Vitor Oliveira Bonoto, de 23 anos, aguarda por uma consulta com ortopedista.

— O ligamento do meu joelho rompeu durante um jogo de futebol. Eu consultei com um clínico-geral e agora preciso passar por avaliação do ortopedista. Precisava meio urgente, porque me prejudica para jogar e caminhar — relata.

Ortopedia é justamente a especialidade com a fila mais longa no município. São 2,4 mil solicitações que aguardam resposta. Além disso, a subespecialidade de joelho lidera o ranking como a mais demandada.

Os dados são do RegulaSUS, programa que faz os encaminhamentos de 19 centrais estaduais para as especialidades e subespecialidades disponíveis. A ferramenta, criada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), busca diminuir o tempo de espera com soluções mais ágeis e na própria cidade do paciente.

Teleconsulta agiliza atendimentos

Telessaúde tem ajudado a reduzir filas de espera no SUS. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Uma maior agilidade é possível por meio do TelessaúdeRS, canal gratuito disponível para enfermeiros, médicos e odontólogos discutirem casos de pacientes que aguardam na fila de espera para consulta especializada. O número é 0800 644 6543.

Dentro do Telessaúde, o serviço DermatoNet é um dos mais utilizados. Isso porque o recurso está disponível aos médicos da Atenção Primária à Saúde (APS) e é uma forma de diminuir a fila de espera por um dermatologista, sexta especialidade mais demandada em Passo Fundo.

— É só tirar uma foto da lesão de pele e enviar pela plataforma Telessaúde, junto com as informações clínicas da pessoa. Em poucos dias, nossos dermatos fornecem um laudo com as hipóteses diagnósticas e a conduta sugerida para o caso — explica a médica de família, teleconsultora e reguladora do Telessaúde, Juliana Nunes Pfeil.

O recurso possibilita o contato com o especialista sem que o paciente precise aguardar na fila. Porém, nos casos em que for necessária uma consulta presencial, o dermatologista faz a indicação ao médico da APS pela própria ferramenta.

Em 2024, a plataforma realizou 3.578 telediagnósticos no Estado a partir das informações enviadas online. Atualmente, uma dúzia de especialidades podem ter discussão pelo Telessaúde:

Dermatologia Endocrinologia Gastroenterologia Ginecologia Obstetrícia Hematologia Infectologia Nefrologia Neurologia Pneumologia Reumatologia Urologia

Para as outras, que não contam com essa opção, os profissionais utilizam a própria ferramenta do Gercon para debater diagnósticos e tratamentos.