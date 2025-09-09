Justiça de Passo Fundo abre edital para habilitação de empresas de home care

Poderão se cadastrar empresas com capacidade técnica e econômica para prestação de serviços. Reprodução RBS TV / Divulgação

Está aberto o edital da Justiça de Passo Fundo que fará a habilitação de empresas que prestam serviços de home care no norte do Estado. O prazo para participação dos interessados vai até o dia 27 de novembro.

Podem se cadastrar empresas de atendimento domiciliar que estejam aptas a atender pacientes em Passo Fundo. O objetivo é agilizar contratações do serviço, dando rapidez e segurança no cumprimento das ordens judiciais.

A iniciativa foi criada pelo Comitê de Saúde da Região Norte, coordenado pela juíza Ana Cristina Frighetto Crossi.

— Esperamos a habilitação do maior número possível de empresas, já que são demandas que envolvem o fornecimento de cuidados domiciliares a pacientes com condições clínicas complexas — comenta a responsável pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

O serviço oferece estrutura completa de assistência médica em casa para pacientes que não podem se deslocar a hospitais ou clínicas. É custeado pelo Estado e muitas vezes determinado judicialmente em caráter emergencial.

Após o processo de inscrição, as empresas que forem consideradas aptas farão parte de um cadastro para futuras contratações provisórias — válidas até que uma empresa seja oficialmente licitada pelo Poder Público. O cadastro tem prazo de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano.

— Com a formação do cadastro, as empresas serão contatadas para apresentação dos orçamentos, o que vai agilizar a prestação do serviço nos processos de home care e oferecer maior qualidade e segurança tanto para os jurisdicionados quanto para o ente público que custeia o tratamento — explica a juíza.

Como participar

Para se habilitar, as empresas deverão apresentar documentos de regularidade fiscal e técnica, capacidade e qualificação da equipe, além de atender a especificações de órgãos reguladores. Entre os requisitos estão:

Cópia do contrato social e do CNPJ;

Certidões de regularidade fiscal junto à Receita Federal, FGTS, INSS e Justiça do Trabalho;

Certidão negativa de licitante inidôneo, emitida pelo site do Tribunal de Contas da União (TCU), e documento com o resultado da consulta de sanções no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), disponível no Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União;

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);

Comprovante de registro no respectivo Conselho Regional (Coren, CRM, entre outros), conforme os serviços ofertados.